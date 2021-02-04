ТУРЦИЯ
2 МИН ЧТЕНИЯ
Население Турции увеличилось почти на полмиллиона за год
Высокий уровень рождаемости способствовал приросту численности населения Турецкой Республики на 459 365 человек в минувшем 2020-м. Это вопреки пандемии
Население Турции увеличилось почти на полмиллиона за год
Фото: Reuters / Reuters
4 февраля 2021 г.

Численность населения Турции в 2020 году выросла на 459 365 человек и достигла 83 614 362 человек, сообщает Институт статистики Турции (TÜİK).

В TÜİK напомнили, что 1 января 2020 население страны составляло 83 154 997 человек, а к началу 2021 года этот показатель превысил 83,6 млн граждан.

Доля мужского населения составляет 50,1% (41 915 985), женского - 49,9% (41 698 377).

В городах на начало 2021 года проживает 93% населения Турции против 92,8% в 2020 году.

В конце января 2021 года генеральный консул Турецкой Республики в Казани Исмет Эрикан отметил, что фактором роста численности населения является высокая рождаемость.

«В последние 18 лет действующей партией власти (Партия справедливости и развития) и президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом было предпринято много мер поддержки рождаемости. Президент все время повторяет: «В каждой семье должно быть не меньше трех детей». Три ребенка в семье позволяют сохранять воспроизводство населения. А для роста нужно рожать еще больше детей», – заявил консул.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us