Численность населения Турции в 2020 году выросла на 459 365 человек и достигла 83 614 362 человек, сообщает Институт статистики Турции (TÜİK).

В TÜİK напомнили, что 1 января 2020 население страны составляло 83 154 997 человек, а к началу 2021 года этот показатель превысил 83,6 млн граждан.

Доля мужского населения составляет 50,1% (41 915 985), женского - 49,9% (41 698 377).

В городах на начало 2021 года проживает 93% населения Турции против 92,8% в 2020 году.

В конце января 2021 года генеральный консул Турецкой Республики в Казани Исмет Эрикан отметил, что фактором роста численности населения является высокая рождаемость.

«В последние 18 лет действующей партией власти (Партия справедливости и развития) и президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом было предпринято много мер поддержки рождаемости. Президент все время повторяет: «В каждой семье должно быть не меньше трех детей». Три ребенка в семье позволяют сохранять воспроизводство населения. А для роста нужно рожать еще больше детей», – заявил консул.