РИА «Новости» сообщают о новой схеме обмана россиян и кражи данных их банковских карт: мошенники под видом сотрудников Центробанка предлагают «выплаты от государства» с целью поддержать население в пандемию.

Ссылки на сайт злоумышленников продвигаются в рекламе в социальной сети Facebook, в рекламе используется символика ЦБ. При переходе открывается приказ от 20 января 2021 года с подписью «заместителя начальника Туллина Д.В.». В лжедокументе людям обещают «единоразовую выплату за счет социальной выплаты от Центрального управления Банка Российской Федерации».

«Социальная выплата направляется на поддержание экономического положения граждан в момент эпидемии COVID-2019», – уверяют мошенники, которые обещают по 1000-5000 рублей на каждого члена семьи: точный размер выплаты зависит от «потребностей, которые изучаются, исходя из ваших расходов».

Для получения «выплаты» злоумышленники предлагают ввести данные карты, в том числе защитный CVC-код. Получив эти данные, они могут списать средства или оплатить покупки, которые не требуют подтверждающего кода из SMS.

Центробанк заявил, что данный сайт является мошенническим, и обещал принять все меры для его блокировки. Пресс-служба регулятора также напомнила о разработанном вместе с Минцифры законопроекте, принятие которого позволит Банку России оперативно блокировать такие сайты. Документ сейчас в Госдуме готовится ко второму чтению.

В январе появились сообщения о телефонных мошенниках, выдающих себя за сотрудников МВД или других правоохранительных органов и таким образом пытавшихся получить данные банковских карт.