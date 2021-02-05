В МВД планируют объединить два ключевых подразделения: оперативно-поисковое бюро и бюро по специальным техническим мероприятиям, пишет РБК со ссылками на источники в ведомстве. Слияние подразделений, о котором должны объявить на ежегодной коллегии МВД в марте этого года, усилит контроль ФСБ над оперативно-разыскной деятельностью.

«Предполагается, что оперативно-поисковое бюро войдет в состав бюро специальных технических мероприятий и станет частью его структуры. Эту концепцию рассматривали в течение двух лет, и сейчас она получила одобрение федеральной власти», – сообщил источник из МВД. Работу нового подразделения будет курировать один из заместителей руководителя бюро специальных технических мероприятий.

По словам источника в полиции, сейчас ФСБ полностью контролирует деятельность бюро специальных технических мероприятий через аппарат прикомандированных сотрудников. Руководитель бюро генерал-майор контрразведки Михаил Литвинов являлся заместителем начальника 12-го центра ФСБ, который занимается снятием информации с технических каналов связи, в том числе проектом СОРМ. Вслед за новым начальником ключевые должности в бюро заняли специалисты из ведомства.

Источник в МВД рассказал, что контроль над двумя ключевыми подразделениями полиции позволит ФСБ полностью курировать оперативно-разыскную деятельность в стране и сосредоточить в руках службы возможность контроля над любым гражданином не только техническими, но и оперативными методами.

«Федеральная служба получит доступ к базе данных, в которой содержится информация обо всех оперативных разработках МВД с 1990-х», – сказал источник. Сейчас этот доступ затруднен правилами обмена оперативной информацией между ведомствами: чтобы сотрудник ФСБ мог получить сведения из этой базы данных, ему необходимо делать запрос на уровне руководства.

О существовании в бюро такой базы упомянул в разговоре с РБК генерал-майор МВД в отставке Владимир Ворожцов. Он рассказал, что управление накопило огромную базу электронных данных, а система раскрытия преступлений резко сместилась в область электронного контроля, так что подразделения, связанные с техническими мероприятиями, играют все большую роль.

Эксперты считают, что последние структурные и кадровые изменения, происходящие в органах внутренних дел, обусловлены усилением влияния органов ФСБ на органы МВД. Практически все руководящие должности службы собственной безопасности МВД стали подконтрольны аппарату прикомандированных сотрудников ФСБ, и это же произойдет с подразделениями МВД, работающими с оперативной информацией. Реорганизация органов связана с большим количеством утечек информации из баз данных МВД и направлена на их пресечение.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о возможности предоставить госзащиту любому сотруднику МВД, Росгвардии, СВР и военнослужащему при наличии оснований.