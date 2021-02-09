Стратегическое партнерство Тбилиси и Анкары углубляется на основе духа дружбы и добрососедства между двумя странами, говорится в обращении МИД Грузии по случаю 100-летия установления дипломатических отношений между странами.

В заявлении, которое цитирует Anadolu, подчеркивается, что «Турецкая Республика твердо поддерживает территориальную целостность, суверенитет и евроатлантические устремления Грузии».

В МИД напомнили, что 8 февраля 1921 года посол Симон Мдивани вручил верительные грамоты председателю Великого национального собрания Турции Мустафе Кемалю Ататюрку от имени Демократической Республики Грузия.

Мдивани, являвшийся в то время заместителем главы Учредительного собрания Демократической Республики Грузия, стал первым иностранным дипломатом, вручившим верительные грамоты основателю Турецкой Республики.

Новая эра в отношениях между двумя странами началась в 1990-х годах с восстановлением независимости Грузии, констатировали в ведомстве.

На прошлой неделе правительство Грузии добавило Турцию ​​в список стран, граждане которых могут въезжать на территорию страны при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.