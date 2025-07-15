ТУРЦИЯ
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Турция продолжит дипломатический диалог по Кипру
Глава МИД Турции примет участие в неофициальной встрече по Кипру, которая пройдет 16–17 июля в Нью-Йорке под эгидой ООН
Турция продолжит дипломатический диалог по Кипру
МИД Турции / AA
15 июля 2025 г.

Министерство иностранных дел Турции сообщило, что министр иностранных дел Хакан Фидан примет участие в неофициальной встрече по Кипру, организованной 16–17 июля в Нью-Йорке по инициативе генерального секретаря ООН.

В повестке — обсуждение прогресса в шести сферах сотрудничества, ранее согласованных двумя сторонами острова в ходе аналогичной встречи, состоявшейся в марте в Женеве.

Анкара подчеркивает свою приверженность конструктивному диалогу и продолжению усилий по обеспечению устойчивого мира на острове.

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