Министерство иностранных дел Турции сообщило, что министр иностранных дел Хакан Фидан примет участие в неофициальной встрече по Кипру, организованной 16–17 июля в Нью-Йорке по инициативе генерального секретаря ООН.

В повестке — обсуждение прогресса в шести сферах сотрудничества, ранее согласованных двумя сторонами острова в ходе аналогичной встречи, состоявшейся в марте в Женеве.

Анкара подчеркивает свою приверженность конструктивному диалогу и продолжению усилий по обеспечению устойчивого мира на острове.