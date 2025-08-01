ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган встретился с лидерами Италии и Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и премьер Ливийского правительства Абдулхамид Дибейбе / AA
1 августа 2025 г.

В Стамбуле состоялась трехсторонняя встреча с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, премьер-министра Италии Джорджии Мелони и премьер-министра Правительства национального единства Ливии Абдулхамида Дибейбе.

Как сообщает Управление коммуникаций Администрации президента Турции, встреча состоялась на полях саммита сотрудничества Турция–Италия–Ливия. На мероприятии обсуждались вопросы сотрудничества между тремя странами, а также региональные проблемы.

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Президент Эрдоган подчеркнул важность сотрудничества трех стран в преодолении вызовов, с которыми сталкивается Средиземноморский бассейн, включая нелегальную миграцию. Он также обратил внимание на агрессию Израиля в Газе и гуманитарную катастрофу, подчеркнув, что международное сообщество несет большую ответственность за установление немедленного режима прекращения огня и скорейшую доставку гуманитарной помощи в регион.

Президент Эрдоган заявил, что устойчивое решение возможно только путем создания независимого, суверенного и географически целостного Государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме в границах 1967 года.

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