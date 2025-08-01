Президент Эрдоган подчеркнул важность сотрудничества трех стран в преодолении вызовов, с которыми сталкивается Средиземноморский бассейн, включая нелегальную миграцию. Он также обратил внимание на агрессию Израиля в Газе и гуманитарную катастрофу, подчеркнув, что международное сообщество несет большую ответственность за установление немедленного режима прекращения огня и скорейшую доставку гуманитарной помощи в регион.

Президент Эрдоган заявил, что устойчивое решение возможно только путем создания независимого, суверенного и географически целостного Государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме в границах 1967 года.