Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность, что мирное соглашение между Россией и Украиной будет достигнуто в Турции в ближайшее время, положив конец кровопролитной войне. Об этом он заявил после заседания кабинета министров, подчеркнув успехи турецкой дипломатии.

«Как переговоры начались в Стамбуле, так и мирное соглашение будет подписано в Турции», — сказал Эрдоган, отметив, что страна проводит сбалансированную и справедливую политику с начала российско-украинского конфликта. Президент подчеркнул готовность Анкары организовать встречу лидеров России и Украины для достижения мира.

Эрдоган напомнил о результатах предыдущих переговоров: после первого раунда 16 мая был проведен обмен 1000 пленными, после второго 2 июня — возвращены тела 997 российских и 7060 украинских солдат, а также обменяны 1200 пленных. Третий раунд 23 июля, при содействии министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, завершился договоренностью об обмене еще 1200 военнопленными.

Турецкий лидер также заявил, что борьба с внутренними угрозами, включая терроризм, укрепляет стабильность страны. «С помощью Аллаха мы идем к сильной Турции — как в экономике, так и в демократии. Мы видим, что эта мечта шаг за шагом становится реальностью», — подчеркнул Эрдоган, призвав к единству и предупредив, что история не простит тех, кто подрывает мирные усилия в угоду личным амбициям.