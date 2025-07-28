Украина впервые начала импортировать газ из Азербайджана, сделав важный шаг в сторону диверсификации поставок и отказа от российского газа. Украинская энергетическая компания «Нафтогаз» сообщила о тестовой поставке от азербайджанской SOCAR по Трансбалканскому маршруту — через территорию Болгарии и Румынии.

«Объем поставки невелик, но это стратегически важный шаг, открывающий путь к долгосрочному сотрудничеству», — заявил председатель правления «Нафтогаза» Сергей Корецкий. Детали поставки, включая объемы и график, не разглашаются. Однако сама сделка стала прецедентом: газ из Азербайджана поступил в Украину впервые по этому направлению.

Для Киева это соглашение усиливает энергетическую безопасность накануне отопительного сезона 2024–2025 годов. С января 2025 года транзит российского газа через Украину прекратился — Киев отказался продлевать соответствующий контракт. После этого власти начали активно искать новых поставщиков.

Недавно «Нафтогаз» привлек около $120 млн кредитов у украинских банков для финансирования импорта газа из новых источников. Подземные хранилища газа в стране заполнены на 25,9% — около 8 млрд кубометров. Это почти на 20% меньше, чем в прошлом году, и является самым низким уровнем за последние 11 лет, отмечает Reuters.

С начала года Украина импортировала 1,12 млрд кубометров газа — в десять раз больше, чем за тот же период 2024 года. Основные объемы поступили из Венгрии, Словакии и Польши.

Теперь к этим поставкам присоединяется и Азербайджан. В этом месяце украинские и азербайджанские чиновники подписали более широкую энергетическую дорожную карту, охватывающую совместную добычу, хранение и транспортировку газа. Украина также предложила иностранным партнерам использовать свои крупнейшие в Европе хранилища газа на льготных условиях — в режиме таможенного склада, без налогов и сборов.

С уходом России с газового рынка Украины, Киев и Баку формируют новую энергетическую ось — с потенциалом снабжать не только Украину, но и Европу.



