В уезде Кельпин Синьцзян-Уйгурского автономного района школы больше не предлагают обучение на уйгурском языке, при том, что регион населен преимущественно уйгурами и в нем официально действуют национальные законы, дающие право меньшинствам на двуязычное образование, пишет «МК» со ссылкой на сообщения в местных СМИ.

Как отмечает издание, житель уезда Кельпин, этнический уйгур, позвонил в региональное Бюро образования и попросил предоставить информацию о том, как отвести в школу детей его соседей, которые, по его словам, находятся в лагере для интернированных.

В ответ мужчина, представившийся сотрудником Кельпинского бюро образования, разрешил привести детей в школу, но при этом уточнил, что обучение в Кельпине ведется на «национальном языке» – «мандаринском китайском». На вопрос, возможно ли, чтобы обучение в школе проходило на уйгурском, сотрудник ведомства заявил: «Национальный язык сейчас является стандартом».

«Говорить на уйгурском языке не разрешается [на территории школы]», – сказал администратор, добавив, что «обычно нам [работникам] даже не разрешается говорить друг с другом на уйгурском».

После этого еще одна служащая, назвавшаяся директором школы, ответила, что в школе нет уйгурских администраторов. Когда ее спросили, предлагают ли другие школы в Кельпине обучение на уйгурском языке, она посоветовала направить дальнейшие запросы в местный отдел пропаганды.

Международное сообщество регулярно выступает с критикой Пекина из-за притеснений уйгуров с предоставлением доказательств массовых задержаний в провинции Синьцзян, слежки, а также других нарушений прав человека.

В начале лета 2020 года уходящий президент США Дональд Трамп подписал закон о введении санкций против официальных лиц и организаций Китая, которые, по мнению Вашингтона, нарушают права уйгуров и других мусульманских общин. Закон предусматривает заморозку активов и визовые ограничения.

В сентябре нынешнего года суд Лондона принял на рассмотрение иск адвоката Джеффри Найса о признании геноцида уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Правозащитники считают предстоящий процесс важной возможностью для привлечения Пекина к ответственности за нарушения прав человека.

Парламентская комиссия по делам международных прав человека Палаты общин Канады в прошлом месяце впервые на Западе официально употребила термин «геноцид» для описания ситуации с уйгурами в КНР. Депутаты призвали правительство страны принять санкции в отношении Пекина.

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, известном также как Восточный Туркестан, проживает 11 миллионов уйгуров и представителей других тюркских народов, исповедующих ислам.

Мировые СМИ и многочисленные правозащитники неоднократно сообщали о систематической кампании по уничтожению культовых сооружений, запрету совершения религиозных обрядов и чтению Корана. Некоторых мусульман насильно заставляли есть свинину, пить алкоголь, женщин принуждали к стерилизации и т. д.

В сентябре 2018 года правозащитная организация Human Right Watch опубликовала доклад о преследовании мусульманского населения в Китае. В нем говорилось, что коммунистические власти массово и часто без повода задерживают уйгуров, помещая их в тюрьмы и воспитательные лагеря. По данным ООН, к декабрю 2018 года там находилось более 1 миллиона человек.

Власти Китая при этом отрицают все обвинения в притеснениях уйгуров и называет лагеря «образовательными центрами». По их словам, такие учреждения используются в целях борьбы с экстремизмом и для профессионального обучения.