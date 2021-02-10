К началу 2021 года владельцами домов и квартир в Турции стали граждане 184 стран мира. За минувший 2020-й иностранцы потратили на недвижимость в стране около $7 миллиардов, приобретя почти 41 тысячу объектов, сообщает «Лента.Ру», ссылаясь на подсчеты экспертов портала Turk.Estate. В целом в 2020-м объемы иностранных сделок в Турции снизились на 11% по сравнению с показателями за 2019 год. Не последнюю роль в этом сыграла пандемия коронавируса.

Но россияне, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, интересовались приобретением недвижимости в Турции на 23% чаще, чем годом ранее. По подсчетам экспертов, большая часть запросов от потенциальных покупателей пришлась на третий квартал года, то есть на конец летнего сезона. Всего российские граждане в 2020-м приобрели в Турции жилья и коммерческой недвижимости на 9,2 миллиарда рублей, отмечают в Turk.Estate.

Турецкие власти рассчитывают, что к 2023 году объем продаж недвижимости иностранцам достигнет $15 миллиардов в год, а к 2025-му превысит $20 миллиардов. К настоящему времени, основная доля иностранного спроса приходится на объекты, расположенные в Стамбуле, Анталье и Анкаре. На эти три города в 2020-м пришлось около 73% сделок с приезжими, утверждают эксперты.

Кроме того, нерезиденты активно приобретают квартиры и дома в Бурсе, Мерсине, Ялове, Измире, Самсуне, Сакарье и Трабзоне.

По данным аналитиков базы недвижимости Tranio, в прошлом году 24% российских сделок в Турции пришлись на Стамбул, 21% – на курортную Аланью, 17% – на Анталью, еще 17 – на более престижные и дорогие курорты Фетхие и Бодрум. В Анкаре, Махмутларе, Измире заключали по 3% сделок, в Мармарисе – 1%, в других регионах – 11%.

В Turk.Estate рассказали, что большинство покупателей-россиян – жители Московского региона, от них на пике спроса в октябре-ноябре 2020-го поступала почти половина заявок на приобретение недвижимости. Далее в списке идут Санкт-Петербург (9% запросов) и Екатеринбург (3%). В целом покупкой турецких объектов в ковидный год интересовались жители 260 российских городов и населенных пунктов.

Эксперты объясняют рост спроса на недвижимость в Турции так: жилье в туристической стране в среднем обходится россиянам дешевле, чем на родине. Например, бюджет покупки в 2020 году, утверждают в Turk.Estate, составил 3 миллиона рублей против среднестатистических 4 миллионов, необходимых для приобретения квартиры на вторичном рынке или в новостройке в одном из российских городов с населением от 300 тысяч человек.

Кроме того, купив в Турции недвижимость стоимостью от 250 тысяч долларов (19 миллионов рублей), можно получить турецкое гражданство. Оно присваивается всей семье инвестора. При этом жилье должно оставаться в собственности в течение 3 лет, после чего его разрешается продать без потери паспорта.

Двойное гражданство в стране разрешено, при этом постоянно проживать в Турции для получения документов необязательно. Вид на жительство (ВНЖ) вправе оформить собственники недвижимости любой стоимости.