В России маски и перчатки, использованные в бытовых условиях, а не в медицинских учреждениях, приравняли к коммунальным отходам. Новое распоряжение подписала28 января глава Роспотребнадзора Анна Попова. «К обращению с медицинскими отходами класса А применяются требования санитарных правил, предъявляемые к обращению с ТКО», – говорится в документе.

В ведомстве также отметили, что проблема утилизации защитных масок, салфеток, перчаток и других изделий, используемых населением для предотвращения распространения инфекционных заболеваний, является весьма актуальной в рамках обострившейся эпидемической ситуации, однако такие виды отходов не являются медицинскими.

«Отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе жизнедеятельности людей, являющихся больными или носителями каких-либо инфекционных заболеваний, содержат инфекционную составляющую и представляют определенную эпидемическую опасность для окружающей среды и людей, задействованных в системе сбора, сортировки и удаления твердых коммунальных отходов», – уточняется в сообщении, которое приводит ТАСС.

Ношение масок действует во многих регионах России еще с начала пандемии. Решение о введении такого режима принимали региональные оперштабы по борьбе с эпидемией коронавируса на основании рекомендаций местных подразделений Роспотребнадзора.

Эксперты неоднократно предупреждали, что медицинские маски делаются из нетканого материала, который разлагается в земле в течение нескольких веков. То же самое относится к силиконовым перчаткам и защитным экранам из полимеров.

Все эти изделия опасны для природы, они относятся к медицинским отходам класса «Б». В эту категорию входят катетеры, шприцы, иглы, капельницы – то есть все предметы, что контактируют с кровью или слюной пациента. «И в этом состоит главная опасность использованных масок: будучи выброшенными с обычным мусором, они могут привести к образованию нового очага коронавируса – первыми могут пострадать дворники и коммунальщики», – отмечает «Парламентская газета».

В больницах такие отходы должны собираться в желтые герметичные пакеты. На специальных пунктах сбора использованные маски и перчатки сперва обрабатывают паром при температуре 200 градусов Цельсия, после чего сжигают.