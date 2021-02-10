Госдума России 10 февраля в итоговом, третьем чтении приняла закон о штрафах за неисполнение операторами связи положений закона о суверенном интернете, а также установила наказание за цензуру российских СМИ и граждан IT-платформами, в частности зарубежными соцсетями, передает «Интерфакс».

Закон устанавливает ответственность операторов связи за нарушение правил установки и использования оборудования, необходимого для противодействия угрозам устойчивости российского интернета. Штрафы составят от 15 до 30 тысяч рублей для должностных лиц, от 30 до 50 тысяч – для индивидуальных предпринимателей и от 300 до 500 тысяч – для юридических лиц. Повторное нарушение повлечет двукратное увеличение взысканий.

Неисполнение владельцем информационного ресурса, причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ, гарантирующих в том числе свободу массовой информации, нарушающих право граждан РФ свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом, будет наказываться штрафом в размере до 1 миллиона рублей. Повторное нарушение будет грозить штрафами для граждан в размере от 200 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц – от 500 до 700 тысяч рублей, для юридических лиц – от 1,5 до 3 миллионов рублей.

Кроме того, вводится наказание за обработку персональных данных без согласия гражданина, а также санкции за нарушения в сфере работы с персональными данными.

Отдельными штрафами предлагается карать за нарушение требований законодательства к обеспечению функционирования точек обмена трафиком, за нарушение требований по установке технических средств противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории РФ интернета и сети связи общего пользования, технических средств контроля за соблюдением операторами связи, собственниками или иными владельцами технологических сетей связи требований законодательства, предусматривающего ограничение доступа к информации.

Закон о суверенном интернете был принят в мае 2019 года с целью обеспечения стабильной работы Рунета при отказе в доступе к зарубежным корневым серверам и маршрутной информации. Он обязывает операторов связи предоставлять в Роскомнадзор техинформацию, которая необходима для принятия оперативных мер в случае ЧС.