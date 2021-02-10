31-летнюю Лауру Тамадаеву после родов мальчиков перевели в реанимацию, где она пробыла четыре дня. Все это время ей приносили детей, прикладывали к груди и ни о каких проблемах со здоровьем врачи не сообщали, рассказала «TRT на русском» свекровь роженицы Гульбарият Оразаева.

«Мы [родители отца младенцев] живем в Сургуте, нам сообщили о рождении внуков, мы купили билеты и 11 февраля собирались прилететь. Лаура сказала, что плохо себя чувствует, четыре дня была в реанимации. А вчера мне позвонили и сказали: «Дети умерли 8 февраля». Спустя сутки. Как могут умереть одновременно оба ребенка? Мы даже разбираться не стали и сразу прилетели. По нашим обычаям мы решили хоронить их в Дагестане, в родовом селе. Из Ставрополя – 700 км. Так как дети родились, прожили несколько дней, им были даны имена, потому по обычаям у нас читают погребальную молитву, намаз, просят не раскрывать [тела], тем более Лаура сказала, что их омыли в больнице, все прочли, в саван завернули и так привезли. Я хотела посмотреть лицо внуков, но мне указали – муллы сказали «нельзя»», – пояснила Гульбарият Оразаева.

С ее слов, в день смерти мать была с младенцами в палате, покормила их и уснула. Проснулась от плача детей, но как только взяла на руки – дети обмякли.

«Детей к ней четыре дня приносили, прикладывали к груди и забирали на 5-10 минут. А 8 февраля, когда дети якобы умерли, они были с ней в палате, она накормила их, они вместе уснули. В третьем часу она проснулась от плача детей и взяла на руки, один и затем второй обмякли, врачи пришли, констатировали смерть, ей на руки никаких документов не дали, в морг не забрали», – сказала бабушка младенцев.

Лаура сразу не смогла дозвониться до супруга – он был на работе. В это время к ней подошли двое мужчин, представились муллами. Со слов Оразаевой, они успокоили ее, мол, раз умерли младенцы, значит они уже ангелы и на небесах. Неизвестные сказали, что помогут ей омыть детей и им стоит довериться во всем.

«Некие муллы в больнице делали омовение тел, передали их в саванах матери, сказали, что чем-то обработали, чтобы тела не начали разлагаться. На вопрос «Почему такие холодные и твердые?» ответили – трогать не надо, это уже ангелочки, везите – хороните. Она на такси якобы с трупами своих детей и приехала домой», – рассказала женщина.

Сегодня, 10 февраля, днем во время похорон отец детей обнаружил, что вместо тел младенцев под саваном завернуты куклы.

«По нашим обычаям, когда хоронят человека, поворачивают лицом в сторону Каабы и саван убирают с лица. Когда сын начал открывать лицо, находясь в могиле, он произнес слово «не понял». Его спрашивают, что он не понял. Он говорит, подождите, у него глаз нет, второго раскрыли – то же самое, начали разрывать саван, смотрят, что это не дети, а куклы. Сразу там же позвонили в следственные органы, мы сейчас находимся в Следственном отделе СК по Бабаюртовскому району Дагестана, допрашивают мать детей», – отметила Оразаева.

Родные полагают, что дети живы, а семья стала жертвой организованной преступной группы, занимающейся торговлей детьми.

«Раз дети живы, вместо них положили кукол, значит или украли, или что-то с ними сделали. Сейчас мы в СК. Мы завтра утром должны поехать в Ставрополь», – заключила женщина.

Комментарием руководства Перинатального центра №1 города Ставрополя «TRT на русском» в настоящий момент не располагает.

Однако у «TRT на русском» есть зарегистрированное обращение в Книге учета сообщений о преступлениях отделом МВД по Бабаюртовскому району за номером 172.

В сообщении говорится, что 10 февраля на кладбище в селении Тамазатюбе Бабаюртовского района Дагестана при вскрытии погребального покрывала вместо тел новорожденных младенцев были обнаружены игрушечные куклы. Материалы проверки переданы в Следственный комитет по республике.

На сообщение о произошедшем отреагировал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. На странице в Instagram чиновник написал, что лично занимается ситуацией, но предположил, что видео с младенцами-куклами может быть фейком.

«Сегодня мы получили такое видео – снятое, как можно понять из голосов за кадром, на кладбище в Дагестане. Мужчина рассказывает, что он отец, приехавший хоронить своих умерших новорожденных детей, которые появились на свет якобы в новом перинатальном центре в Ставрополе. По его словам, вместо тел он привез… куклы… От рассказа сердце сжимается. Такое горе! И такая ситуация! Кроме сочувствия, первая реакция – желание полностью разобраться. И не только у нас. Уже получено обращение от правоохранительных органов из Республики Дагестан по этому поводу, с указанием данных роженицы. Мы проверили все базы – такая женщина к нам не поступала. К слову, ставропольские роддома оборудованы камерами наблюдения – проконтролировать можно и по их записям», – написал губернатор Владимиров.