Окружной административный суд Киева 28 января отменил решение Киевского городского совета о переименовании улиц, проспектов и переулков в городе, информирует Delo.Ua. Таким образом, суд частично удовлетворил административный иск общественного союза «Общественный контроль и порядок», который требовал признать действия Киевсовета по принятию решения о переименовании улиц неправомерными.

В соответствии с решением Киевсовета от 7 июля 2016 года, Московский проспект был переименован в проспект Степана Бандеры, улица Баумана – в Януша Корчака, улица Кутузова – в Генерала Алмазова, улица Суворова – в Михаила Омеляновича-Павленко, переулок Кутузова – в Евгения Гуцало.

Власти Киева заявили, что уже готовят апелляцию. По словам заместителя председателя городской администрации Марины Хонды, решение суда, принятое через четыре года после подачи иска, является абсолютно необоснованным.

Депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» и бывший руководитель Института национальной памяти Владимир Вятрович, в свою очередь, выразил мнение, что после решения апелляционного суда, касавшегося лишь проспекта Бандеры, дальнейшее обжалование этого наименования возможно лишь в Верховном суде.

«ОАСК продолжает производить псевдоюридический спам. Напомню, в 2019 эта контора уже принимала аналогичное решение, которое обжаловали в апелляционном суде – и проспект Бандеры оставил свое название. Теперь его изменить может только Верховный суд. Поэтому это исключительно политическая провокация учреждения, которое надо ликвидировать, пока оно не отменило Акт провозглашения независимости», – написал он на своей странице в Facebook.

25 июня 2019 года Окружной административный суд Киева отменил указанное решение Киевсовета, но только в части переименования Московского проспекта в честь Бандеры. Кроме того, тем же решением ОАСК отменил переименование 1 июня 2017 года проспекта Генерала Ватутина, составляющего единую магистраль с Московским проспектом, в проспект Романа Шухевича.

9 декабря того же года Шестой апелляционный суд Киева это решение ОАСК отменил, оставив наименования проспектов в честь Бандеры и Шухевича.

В рамках политики декоммунизации в Украине запретили Коммунистическую партию, снесены памятники советским полководцам и государственным деятелям, переименованы улицы, города и другие топонимы. В частности, городу Днепропетровск дали название Днепр, Кировограду – Кропивницкий.