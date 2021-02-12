Самыми запоминающимися январскими событиями, по мнению россиян, стали акции протеста 23 и 31 января – об этом заявили 45% опрошенных. Далее среди респондентов по популярности с большим отрывом идут новости, связанные с коронавирусом (12%), возвращение Алексея Навального из Германии в Россию (11%), инаугурация Джо Байдена и штурм Капитолия (7%). 4% из соцкоридора назвали фильм-расследование про дворец в Геленджике Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Навального ключевым событием января и начала февраля 2021 года, отмечает «Левада-центр».

Опрос был проведен методом личного интервью по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.

Ранее «Левада-центр» опубликовал результаты опроса, в ходе которого выяснилось: уровень осведомленности о митингах в поддержку Навального оказался самым высоким за последние годы. Так, 80% россиян в курсе событий, связанных с недавними протестами.

При этом 21% опрошенных внимательно следили за митингами в связи с арестом Навального, еще 59% хотя бы что-то слышали об этом. Доля тех, кто ничего не знает о протестах, составила 19%. Больше всего за демонстрациями наблюдали граждане от 18 до 24 лет, меньше всех недавними событиями интересовались люди 40-54 лет, свидетельствуют результаты исследования.

«Левада-центр» – негосударственная исследовательская организация, которая регулярно проводит социологические и маркетинговые исследования и является одной из крупнейших в своей области в России. Центр носит имя советского социолога Ю. А. Левады.

Решением Минюста РФ от 5 сентября 2016 года центр включен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Решение было вынесено в результате проверки, проведенной по заявлению сопредседателя движения «Антимайдан», единоросса и члена Совета Федерации Дмитрия Саблина.

Протесты в поддержку Алексея Навального начались в январе 2021 года после задержания вернувшегося в РФ после лечения российского оппозиционера и публикации Фондом борьбы с коррупцией документального фильма-расследования про дворец в Геленджике.

23 января в 196 городах России и 81 городе за рубежом прошли протестные акции, самая массовая из которых – в Москве. В столичных митингах, по разным подсчетам, приняли участие до 50 тысяч человек.

Вторая волна протестов прошла 31 января. В это день прошли 118 акций в России и 56 – за рубежом.

2 февраля в Москве россияне протестовали перед зданием Московского городского суда, где проходило заседание по делу Алексея Навального, в ходе которого его условный срок на 3,5 года по делу «Ив Роше» был заменен на реальный. После окончания суда стихийные массовые акции прошли в Москве, Санкт-Петербурге и многих других городах России.

По данным «ОВД-Инфо», число задержанных 23 января составило 4 тысячи человек, а 31 января – 5,7 тысяч.