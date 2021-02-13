Российские средства массовой информации запустили волну фейковых публикаций о якобы «экспансионистских планах» Турции к 2051 году. СМИ ссылаются на турецкий телеканал TGRT, который показал в эфире американский прогноз относительно якобы расширения сфер влияния Анкары. При этом сначала некоторые издания обвинили в этом гостелеканал TRT1, который не давал в эфир ничего подобного, но затем начали исправлять свою ошибку.

Подобный подход – сознательное передергивание информации, поскольку TGRT в эфире лишь рассказал о провокационной публикации американской компании Stratfor, согласно которой Анкаре к 2051 году должно отойти – без преувеличения – полмира. Эта «фабрика мысли» из США позиционирует себя как разведывательно-консалтинговую фирму, но на деле публикует зачастую крайне ангажированные статьи своих сотрудников, не имеющие никакой серьезной фактологической базы.

В разное время российские СМИ, эксперты и политики критиковали Stratfor за поверхностные и провокационные публикации относительно российской «агрессии», но в этот раз сами поверхностно отнеслись к источнику информации. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с РБК заявил, что «такую информацию специально подбрасывают, чтобы посмотреть на реакцию». Он добавил, что «в Совфеде не намерены на это реагировать, поскольку у России с Турцией нормальные отношения».

Примечательно, что первыми 11 февраля негативную пиар-волну запустили армянские телеграм-каналы, перепутав или, возможно, даже сознательно исказив источник цитирования публикации Stratfor – вместо TGRT они написали TRT1. Вечером ее подхватил российский «Незыгарь» – его администраторы традиционно публикуют негатив в сторону Турции и Азербайджана, зачастую опираясь на армянских лоббистов и пропагандистов в российской медиасфере.

12 февраля к фейкам присоединились федеральные и уважаемые российские СМИ – очевидно, в погоне за кликами и цитируемостью, также перепутав турецкие каналы. В то же время руководство России постоянно подчеркивает дружеский и развивающийся характер отношений Москвы и Анкары, и турецкое руководство отвечает взаимностью и со своей стороны также способствует их углублению. Президенты Турции и России находятся в постоянном контакте, количество их звонков и встреч носит беспрецедентный характер, а взаимодействие по Сирии, Ливии и Карабаху реально способствовало запуску процесса урегулирования и налаживания политической и экономической жизни. В этом смысле манипулирование информацией – капля в море, которое не сможет испортить отношения Москвы и Анкары, однако в интересах двух стран свести на нет возможные провокации, в том числе сторонние.