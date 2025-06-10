ПОЛИТИКА
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Германия раздала рекордное число паспортов
Большинство новых граждан — сирийцы. Изменения в законе позволили ускорить натурализацию, но правительство грозится вернуть прежние условия
Германия раздала рекордное число паспортов
/ AP
5 часов назад

В 2024 году гражданство Германии получили 291 955 человек — это на 46% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает Федеральное статистическое ведомство. Основную долю новых граждан составили сирийцы — 83 150 человек, или 28% от общего числа. В основном это беженцы, прибывшие в страну в 2015–2016 годах — тогдашний канцлер Ангела Меркель открыла границы для тех, кто спасался от войн и репрессий на Ближнем Востоке.

Резкий рост объясняется реформой законодательства: в июне 2024 года Германия сократила минимальный срок проживания для получения гражданства с восьми до пяти лет, а в особых случаях — до трех. Закон также разрешил сохранять прежнее гражданство при получении немецкого.

За сирийцами с большим отрывом следуют турки, иракцы, россияне и афганцы. При этом особенно резко выросло число россиян: с менее чем 2 тыс. в 2023 году до почти 13 тыс. в 2024-м.

Новое правительство Германии, сформированное консерваторами и социал-демократами, планирует пересмотреть некоторые положения реформы. В частности, обсуждается возвращение минимального пятилетнего срока натурализации. По мнению представителей консервативного блока, гражданство должно становиться «завершением интеграции», а не ее началом. Они также опасаются, что упрощенные условия могут усилить миграцию и вызвать рост недовольства среди населения.

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