В ходе операции ВС Турции Pençe Kartal-2 («Коготь орла») на севере Ирака обнаружены тела 13 граждан, похищенных террористами РПК в 2015 году, сообщает Anadolu со ссылкой на заявление министра обороны страны Хулуси Акара.

«В укрытии террористов, взятом под контроль в результате ожесточенных боев, были обнаружены тела ранее похищенных 13 турецких граждан. В ходе предварительного расследования выяснилось, что один из невинных и безоружных был убит выстрелом в плечо, другие 12 – в голову. Таким образом, мы вновь увидели коварное и кровожадное лицо РПК», – подчеркнул глава оборонного ведомства.

Акар отметил, что террористы убили турецких граждан в укрытии, как только узнали об операции. О подробностях преступления стало известно входе допроса двух схваченных боевиков. «Все террористы, причастные к убийству наших граждан, были уничтожены», – добавил он.

Анкара с непоколебимой решимостью продолжит свою борьбу с терроризмом до тех пор, пока эта угроза не будет полностью и навсегда устранена, написал в Twitter в связи с распространенной информацией глава Управления по связям с общественностью Администрации президента страны Фахреттин Алтун. Убитые «были отважными сыновьями Турции, основного союзника НАТО и ключевого участника глобальной борьбы с терроризмом», – отметил Алтун.

Боевики РПК ведут террористическую деятельность с 1984 года. До марта 2020-го от рук этой левацкой экстремистской группировки погибли 7500 сотрудников сил безопасности Турции и 6800 мирных жителей. РПК официально признана террористической организацией в Соединенных Штатах и Европейском союзе.