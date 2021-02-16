ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Индианку сожгли заживо за любовь к мусульманину
В штате Уттра-Прадеш отец заказал убийство дочери за ее отношения с мусульманином. В декабре в регионе вступил в силу антиисламский закон, полиция получила право мешать церемониям межконфессионального бракосочетания
Индианку сожгли заживо за любовь к мусульманину
Фото: Reuters / Reuters
16 февраля 2021 г.

В Индии семья Ядав заказала убийство собственной дочери Ранджаны, сообщает Outlook India. Поводом стало то, что покойная была влюблена в мусульманина и собиралась выйти за него замуж.

Выступая на пресс-конференции в воскресенье, представитель полиции отметил: «4 февраля в деревне Джигина было обнаружено полусгоревшее тело молодой женщины. С помощью местной полиции, записи с камер видеонаблюдения, полевого отряда и полицейских собак труп был идентифицирован как тело Ранджаны Ядава из района Белгхат в Горакхпуре».

Отец девушки Кайлаш Ядав нанял киллера по имени Варун Тивари и заплатил ему 150 000 рупий за убийство дочери. Тивари вместе с помощниками отвез жертву в пустынное место, облил бензином и поджег.

Контейнер с бензином и мотоцикл, использованные при преступлении, уже обнаружены полицией штата Уттар-Прадеш. Улики должны помочь в поисках убийцы, заявили сотрудники правоохранительных органов. Также 14 февраля были задержаны глава семейства, а также брат девушки Аджит Ядав, зять Сатьяпракаш Ядав и родственник Ситарам Ядав, которые признались в содеянном.

Штат Уттра-Прадеш знаменит своей антиисламской кампанией: в декабре полиция многократно срывала межконфессиональные церемонии бракосочетания и задерживала женихов-мусульман в рамках нового закона, который запрещает «насильственное обращение в веру» индийских женщин.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us