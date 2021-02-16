В Индии семья Ядав заказала убийство собственной дочери Ранджаны, сообщает Outlook India. Поводом стало то, что покойная была влюблена в мусульманина и собиралась выйти за него замуж.

Выступая на пресс-конференции в воскресенье, представитель полиции отметил: «4 февраля в деревне Джигина было обнаружено полусгоревшее тело молодой женщины. С помощью местной полиции, записи с камер видеонаблюдения, полевого отряда и полицейских собак труп был идентифицирован как тело Ранджаны Ядава из района Белгхат в Горакхпуре».

Отец девушки Кайлаш Ядав нанял киллера по имени Варун Тивари и заплатил ему 150 000 рупий за убийство дочери. Тивари вместе с помощниками отвез жертву в пустынное место, облил бензином и поджег.

Контейнер с бензином и мотоцикл, использованные при преступлении, уже обнаружены полицией штата Уттар-Прадеш. Улики должны помочь в поисках убийцы, заявили сотрудники правоохранительных органов. Также 14 февраля были задержаны глава семейства, а также брат девушки Аджит Ядав, зять Сатьяпракаш Ядав и родственник Ситарам Ядав, которые признались в содеянном.

Штат Уттра-Прадеш знаменит своей антиисламской кампанией: в декабре полиция многократно срывала межконфессиональные церемонии бракосочетания и задерживала женихов-мусульман в рамках нового закона, который запрещает «насильственное обращение в веру» индийских женщин.