Железнодорожные перевозки между Россией и Турцией внесут вклад в расширение торговых связей между двумя странами, в том числе в сельскохозяйственном и металлургическом секторе, рассказал агентству Anadolu первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Сергей Павлов.

Отправка первого контейнерного состава из Турции в Россию по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК), завершившего свой маршрут 9 февраля в логистическом терминале Ворсино в Калужской области, стала важным шагом на пути к расширению железнодорожной торговли, а также будет способствовать дальнейшему росту товарооборота между двумя странами, отметил Павлов.

По его словам, Анкара и Москва наладили взаимовыгодное сотрудничество, которое опирается на исторические связи и демонстрирует стабильные и положительные показатели. Благодаря началу контейнерных перевозок по железной дороге, объем грузоперевозок между двумя странами в 2020 году превысил 20 миллионов тонн, рост по сравнению с предыдущим годом составил 10%, отметил Павлов.

Первый заместитель гендиректора «РЖД» напомнил, что новый железнодорожный маршрут по линии БТК был открыт в 2017 году, а в мае 2019 года Россия и Турция подписали меморандум о сотрудничестве в области развития железнодорожных перевозок. Павлов выразил готовность российской стороны предпринять все необходимые шаги для обеспечения регулярных грузоперевозок по железнодорожному маршруту БТК.

«По нашим оценкам, с точки зрения времени и тарифов этот маршрут будет выгоднее, нежели перевозки посредством других видов транспорта. Если мы не будем брать в расчет время погрузки и разгрузки, то время доставки составит 10 дней, что в среднем в два раза быстрее, чем доставка морским путем», – отметил Павлов.

При этом он акцентировал внимание на том, что железнодорожный сектор имеет стратегическое значение для России, а ОАО «РЖД» является одной из крупнейших компаний в мире в сфере грузоперевозок. «В настоящее время мы работаем над увеличением доли железнодорожных перевозок во внешней торговле между Россией и Турцией. Разумеется, начало прямых железнодорожных перевозок между нашими странами облегчило эту задачу», – подчеркнул Павлов.