В декабре 2016 года ученого обвинили в изготовлении порнографии с участием его несовершеннолетней приемной дочери и развратных действиях по отношению к ней, а также в незаконном хранении оружия. Историк вину отрицал. Его защита утверждала, что он делал снимки девочки, чтобы отслеживать состояние ее здоровья для контролирующих органов опеки.

В апреле 2018 года суд оправдал Дмитриева по двум обвинениям, назначив ему 2,5 года ограничения свободы по статье о хранении оружия, но Верховный суд Карелии отменил этот приговор.

В июне 2018 года стало известно, что против Дмитриева возбудили еще одно дело – о насильственных действиях сексуального характера по отношению к той же девочке. По нему историк получил 3,5 года колонии строгого режима, впоследствии это наказание ужесточили до 13 лет колонии. 16 февраля нынешнего года кассационный суд оставил приговор в силе.

Журналисты считают, что преследование может быть связано с публикацией в 2016 году «Мемориалом», главой карельского отделения которого был Юрий Дмитриев, списка кадровых сотрудников НКВД. После этого активист начал получать угрозы, хотя сам он непосредственно не занимался составлением списка.

Отмечается, что в этом списке значился некий Василий Михайлович Серышев, участвовавший в сталинских репрессиях, а затем арестованный за «участие в массовых необоснованных арестах». По мнению издания, он мог быть одним из родственников помощника президента генерала ФСБ Анатолия Серышева.

Кроме того, как отмечает «Проект», в 2016 году, когда дело против Дмитриева было возбуждено по линии ФСБ, Анатолий Серышев возглавлял карельское управление спецслужбы, и в число его задач, по сведениям журналистов, входила зачистка региона от оппозиции. В то время Юрий Дмитриев выступал с резкой критикой властей, в частности, политики в отношении Украины. Историк открыто осуждал аннексию Крыма и российское присутствие в Донбассе.

Также издание напоминает, что в 2019 году Серышев стал членом президентской комиссии по рассмотрению кандидатур на должности судей федеральных судов. Сразу после этого Дмитриева, к тому времени оправданного, начали преследовать в судебном порядке по второму кругу.

«Все перипетии вокруг «дела Дмитриева» точно совпадают с карьерными перемещениями Серышева. Преследование историка начали, пока тот возглавлял карельское ФСБ. Как только Серышева перевели из ФСБ в таможню, в деле наступила пауза. Но затем бывший генерал стал помощником Путина, в том числе курирующим назначение судей. И все началось заново», – пишет «Проект».

Историк и глава регионального «Мемориала» Юрий Дмитриев – составитель Книг памяти жертв политических репрессий 1930–1940 годов в Карелии. Кроме того, он нашел и занимался изучением массового захоронения жертв в урочище Сандармох и Красном Бору. Всего были зафиксированы около 150 могильных ям, в которых могло находиться около 4,5 тысячи тел расстрелянных в годы сталинских репрессий.

Правозащитный центр «Мемориал» считает дело Дмитриева политическим. В его поддержку направляли письма нобелевские лауреаты, российские деятели культуры, иностранные ученые.