В соответствии с постановлением правительства, с 1 января 2023 года все делопроизводство в Узбекистане перейдет на узбекский алфавит, основанный на латинской графике.

Кроме того, на латиницу перейдут все печатные органы, электронные СМИ, новостные сайты, типографии и издательства. Алфавит на латинице будет использоваться также в удостоверяющих личность документах, разрешениях на проживание иностранцев, наименованиях организаций и учреждений, вывесках и рекламных объявлениях.

Переход на латиницу предусматривает разработку усовершенствованного алфавита и утверждение новой редакции правил правописания узбекского языка.

Официальная переписка в государственных учреждениях Узбекистана пока еще ведется на узбекском языке, основанном на кириллице. Однако в школах обучение ведется на узбекском с использованием латиницы.

Решение о переходе на латиницу было принято еще в 1993 году. Однако этот процесс до сих пор не завершен.

Ранее новый алфавит на латинице из 31 буквы представили в Казахстане. Переход на него планируется осуществить с 2023 по 2031 год. Таким образом власти страны намерены придать импульс развитию казахского языка и облегчить его изучение.