Чехия решила не спешить с переносом своего посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Премьер-министр Петр Фиала заявил, что этот шаг когда-нибудь произойдет, но лишь «в подходящий момент».

После начала войны в Газе чешское правительство уточнило, что перенос может состояться в течение нескольких месяцев. Чехия стала бы первой страной ЕС, которая решилась на этот шаг — остальные страны блока, равно как и международное сообщество в целом, считают Восточный Иерусалим оккупированной палестинской территорией, потому осуждают перенос посольств в город.

Израиль утверждает, что весь город — это «единая и неделимая» израильская столица. Палестинцы же видят Восточный Иерусалим столицей своего будущего государства.

Премьер Фиала охладил ожидания Израиля.

«Давайте проясним — Чехия перенесет посольство, потому что это правильно. Вопрос не в том, будет ли это, а в том — когда», — отметил политик.

Фиала добавил, что не считает целесообразным переносить посольство, пока Израиль продолжает вторжение в Газу. Идеальным моментом, по его словам, стало бы окончание войны в секторе и расширение дипломатического признания Израиля.

«Нужно немного терпения, но мы должны быть готовы к этому шагу, как только настанет нужное время», — подчеркнул премьер в верхней палате парламента.

Чехия открыла дипломатическое представительство в Иерусалиме еще в 2021 году, вызвав протесты со стороны Палестины и Лиги арабских государств. Если перенос посольства все же состоится, Чехия станет второй страной НАТО после США, переместившей посольство в Иерусалим, и всего лишь седьмой страной в мире, решившейся на это.

По информации Ynet, высокопоставленный чешский чиновник в начале мая подтвердил израильским коллегам, что решение о переносе уже принято. Сам перенос стал бы продолжением курса, начатого в 2018 году Дональдом Трампом, по просьбе которого Чехия тогда открыла в Иерусалиме культурное и экономическое представительство, а позже — консульство.

Чехия, наряду с Венгрией, остается одним из главных союзников Израиля в ЕС, блокируя инициативы против Тель-Авива и продвигая произраильскую повестку.



