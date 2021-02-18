Президент Реджеп Тайип Эрдоган принял 18 февраля премьер-министра Азербайджана Али Асадова в резиденции в Анкаре, отмечается в сообщении официального аккаунта президентского аппарата Турции в Twitter.

Переговоры прошли за закрытыми дверями, на них также присутствовал вице-президент Турции Фуат Октай, который затем провел с Асадовым отдельную встречу.

Октай особо подчеркнул, что Турция поддерживала Азербайджан на протяжении всей войны в Нагорном Карабахе: «Мы – одна нация, и мы всем это покажем. Наше сотрудничество не ограничится только военной сферой: мы вместе возродим и отстроим освобожденные территории. У нас очень много дел, которые нам предстоит сделать вместе», – сказал вице-президент. Асадов в ответ выразил благодарность Турции за поддержку в карабахском вопросе, а также во время пандемии COVID-19.

В тот же день Али Асадов выступил на турецко-азербайджанском бизнес-форуме, который прошел в Анкаре. В его работе приняло участие около 150 представителей частного сектора двух стран. Глава азербайджанского кабинета министров рассказал о ходе восстановительных работ в Карабахе: «Как и говорил президент Азербайджана Ильхам Алиев, наша цель – сделать Карабах одним из самых красивых регионов мира. Реставрационные работы уже начались, и нашими первыми партнерами снова стали наши турецкие братья. Следует отметить, что турецкие компании уже приступили к реализации инфраструктурных проектов».

В рамках форума Азербайджан и Турция подписали 11 соглашений в экономической, торговой и других сферах. Асадов отметил, что данный шаг будет способствовать развитию двустороннего сотрудничества. Азербайджанскую сторону на форуме также представляли министр экономики Микаил Джаббаров, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев и другие официальные лица.

Рабочая программа премьера включала посещение мавзолея основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка: Асадов возложил венок к могиле и оставил запись в книге памяти.

На 19 число запланировано проведение девятого заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Как отмечало агентство Anadolu со ссылкой на источники в администрации президента Турции, объем торговых соглашений между двумя странами в государственном и частном секторах превысит 100 млн долларов.

Между тем, трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции, запланированная на 19 февраля в Баку, была перенесена. Визит министра иностранных дел Давида Закалиани в столицу Азербайджана отложен из-за отставки грузинского премьер-министра Георгия Гахарии и, как следствие, роспуска правительства. В связи с отменой трехсторонней встречи также был отменен визит в Азербайджан шефа турецкой дипломатии Мевлюта Чавушоглу.