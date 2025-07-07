ПОЛИТИКА
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ХТШ в США больше не террористы
Администрация США сняла с «Хайят Тахрир аш-Шам» статус террористической организации
ХТШ в США больше не террористы
Марко Рубио / Reuters
7 июля 2025 г.

Администрация президента США Дональда Трампа исключила группировку «Хайят Тахрир аш-Шам» из списка иностранных террористических организаций. Соответствующее решение Госдепартамента США опубликовано в Официальном вестнике.

Документ от 23 июня подписал госсекретарь США Марко Рубио и опубликован в предварительной версии Федерального реестра перед официальной публикацией во вторник.

Решение было принято в консультации с генпрокурором США и министром финансов.

«После консультации с генеральным прокурором и министром финансов я настоящим отменяю обозначение «Джебхат ан-Нусра», также известной как «Хайят Тахрир аш-Шам» (и другие псевдонимы), как иностранной террористической организации», — говорится в решении, подписанном Рубио.

Решение принято через неделю после подписания Трампом исполнительного указа о прекращении программы американских санкций против Сирии. Это сделано для помощи стране в выходе из международной изоляции и восстановлении после разрушительной гражданской войны.

Предыдущее решение о признании ХТШ «иностранной террористической организацией» в соответствии со статьей 219 Закона об иммиграции и гражданстве было отменено.

Напомним, в декабре лидер группировки Ахмед аш-Шара возглавил молниеносное наступление сирийских повстанцев, которое привело к свержению режима Башара Асада.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила журналистам, что этот шаг направлен на поддержку «пути Сирии к стабильности и миру». В мае Трамп и аш-Шара провели историческую встречу в Эр-Рияде — первую между лидерами США и Сирии за 25 лет, где Трамп неожиданно объявил о снятии «жестоких и парализующих» санкций с Сирии.

Башар Асад, правивший Сирией почти 25 лет, бежал в Россию после взятия Дамаска антиправительственными группами 8 декабря.

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