ВОЙНА В ГАЗЕ
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Христианские святыни оказались под атакой еврейских поселенцев
Израильские поселенцы-экстремисты подожгли церковь V века и кладбище в палестинском городе Тайбе на оккупированном Западном берегу
Христианские святыни оказались под атакой еврейских поселенцев
Христианские святыни оказались под атакой еврейских поселенцев / TRT Russian
17 июля 2025 г.

Патриарх Иерусалимский Феофил III назвал это нападение «намеренным актом запугивания» и обвинил израильскую полицию в бездействии.

Во время визита 14 июля представители христианских церквей и дипломаты молились на руинах пострадавшего храма святого Георгия. Патриарх заявил, что такие атаки угрожают самому существованию христианской общины и провоцируют ее отток с исторических земель.

По данным правозащитников, насилие со стороны еврейских фанатичных поселенцев резко усилилось с начала войны в Газе в 2023 году.

Власти Израиля официально «осуждают» такие действия, но не предпринимают мер для защиты палестинских христиан. Священники и местные жители требуют расследования и наказания виновных.

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