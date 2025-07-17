Патриарх Иерусалимский Феофил III назвал это нападение «намеренным актом запугивания» и обвинил израильскую полицию в бездействии.

Во время визита 14 июля представители христианских церквей и дипломаты молились на руинах пострадавшего храма святого Георгия. Патриарх заявил, что такие атаки угрожают самому существованию христианской общины и провоцируют ее отток с исторических земель.

По данным правозащитников, насилие со стороны еврейских фанатичных поселенцев резко усилилось с начала войны в Газе в 2023 году.

Власти Израиля официально «осуждают» такие действия, но не предпринимают мер для защиты палестинских христиан. Священники и местные жители требуют расследования и наказания виновных.