Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил Моссаду выявить страны, готовые принять значительное число палестинцев из сектора Газа, сообщает Axios со ссылкой на израильских чиновников.

Хотя некоторые государства уже принимали больных палестинцев для лечения, ни одна страна пока не согласилась разместить большое количество переселенцев из Газы.

Это происходит на фоне продолжающейся войны, массовых эвакуаций и скандальных заявлений министра финансов Бецалеля Смотрича, что население эксклава может быть полностью выведено с территории в течение полугода-года — по 5–10 тыс. человек в день.

Среди сторонников инициативы – другие правые коалиционные деятели, такие как Итамар Бен Гвир. Идея получила дополнительное стимулирование после заявлений президента Дональда Трампа, предлагавшего выселить всех палестинцев из Газы, взять ее под контроль США и создать там «Ривьеру Ближнего Востока». Такой «план Трампа по Газе» вызвал резкое осуждение как из столиц региона, так и в международном сообществе.

Израиль официально утверждает, что переселение будет осуществляться только на добровольной основе, и никакого насильственного выселения не планируется. Правительство создало специальный департамент, который занимается «добровольными отъездами».

Тем не менее правозащитники и международные эксперты предупреждают, что насильственное перемещение миллионов людей может квалифицироваться как военное преступление.