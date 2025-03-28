ВОЙНА В ГАЗЕ
1 мин чтения
Нетаньяху носится с идеей переселения Газы
Премьер-министр Израиля поручил спецслужбам найти страны, которые могли бы принять большое число палестинцев из сектора Газа
Нетаньяху носится с идеей переселения Газы
/ AFP
28 марта 2025 г.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил Моссаду выявить страны, готовые принять значительное число палестинцев из сектора Газа, сообщает Axios со ссылкой на израильских чиновников.

Хотя некоторые государства уже принимали больных палестинцев для лечения, ни одна страна пока не согласилась разместить большое количество переселенцев из Газы.

Это происходит на фоне продолжающейся войны, массовых эвакуаций и скандальных заявлений министра финансов Бецалеля Смотрича, что население эксклава может быть полностью выведено с территории в течение полугода-года — по 5–10 тыс. человек в день.

Среди сторонников инициативы – другие правые коалиционные деятели, такие как Итамар Бен Гвир. Идея получила дополнительное стимулирование после заявлений президента Дональда Трампа, предлагавшего выселить всех палестинцев из Газы, взять ее под контроль США и создать там «Ривьеру Ближнего Востока». Такой «план Трампа по Газе» вызвал резкое осуждение как из столиц региона, так и в международном сообществе.

Израиль официально утверждает, что переселение будет осуществляться только на добровольной основе, и никакого насильственного выселения не планируется. Правительство создало специальный департамент, который занимается «добровольными отъездами».

Тем не менее правозащитники и международные эксперты предупреждают, что насильственное перемещение миллионов людей может квалифицироваться как военное преступление.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us