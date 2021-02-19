Росгвардия повторно объявила тендер на поставку мебели стоимостью 35,8 миллионов рублей для своей московской штаб-квартиры, сообщает издание «Общие новости». В закупку включили тот самый стол для переговоров из искусственного камня за 5,5 млн рублей, который ведомство планировало купить в начале декабря прошлого года, но позже передумало из-за реакции СМИ.

Характеристики стола в свежем госзаказе идентичны с параметрами того, что Росгвардия хотела купить в декабре: длина столешницы должна составлять от 9900 до 10 000 мм, а ширина – от 2400 до 2500 мм. Материал – искусственный камень цвета Sanded Cream SM421.

Средняя стоимость данного предмета мебели в старом тендере составляла 5,5 млн рублей. На сей раз силовики не стали раскрывать этот показатель, поскольку стол включен в закупку лишь как часть «комплекта многофункциональной мебели с интегрированной системой видеоконференцсвязи, правительственной и ведомственной сети шифрованной связи».

В мебельный комплект также войдут несколько «столов руководителя» по 347 тысяч рублей за каждый, два дивана по 179 тысяч рублей за штуку и 34 книжных шкафа по 239 тысяч рублей за каждый. Мебель должна быть доставлена в ведомство до 25 марта 2021 года.

Вызвавший в прессе ажиотаж первый тендер на закупку мебели был объявлен 3 декабря 2020 года. Помимо стола, ведомство включило в закупку трибуну из искусственного камня за 407 666 рублей и три стола по 870 000 рублей за каждый. Кроме того, Росгвардии нужны были 20 кресел за 94 000 рублей каждое и еще одно – за 106 000 рублей. Все кресла должны были быть обтянуты натуральной кожей. После публикации на «МБХ медиа» заявка с сайта госзакупок пропала. Причины отмены не были раскрыты.