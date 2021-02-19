Дочь шейха Дубая Мохаммеда ибн Рашида аль-Мактума Латифа, которая пыталась бежать из страны в 2018 году, опубликовала видеозапись, в которой она обвиняет родного отца в том, что он держит ее под домашним арестом. Ролик есть в распоряжении BBC.

35-летняя принцесса рассказала о своей попытке бежать на яхте: ее задержал спецназ, вколол наркотик и доставил обратно под стражу.

Затем связь с принцессой прервалась – и ее друзья призывают ООН вмешаться.

После появления видео Управление Верховного комиссара ООН по правам человека 16 февраля заявило, что направит запрос в ОАЭ относительно состояния ее жизни и здоровья.

Экс-посланник ООН по правам человека Мэри Робинсон, которая встречалась с Латифой сразу после побега и заявила, что у девушки «психологические проблемы», теперь утверждает, что семья аль-Мактум ее «обманула».

Свое беспокойство выразили и многие мировые политики. Среди них – премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который подчеркнул, что его правительство очень обеспокоено происходящим, но он пока «подождет и посмотрит, как ООН будет продвигаться с собственным расследованием».

Власти Дубая и страны заявили, что Латифа в безопасности и находится на попечении семьи.

Ранее принцесса говорила о том, что отец «запрещал ей почти всё»: одеваться в современной манере, общаться с друзьями, водить машину и путешествовать.

Латифа стала третьей по счету женщиной из семьи аль-Мактум, обратившаяся к миру с просьбой о помощи. Первой была ее сестра, шейха Шамса, похищенная из семейного поместья в Суррее в Южной Англии в 2000 году и насильно вывезенная на родину. С тех пор о ее судьбе также почти ничего не известно.

Однако наиболее резонансным оказалось бегство Хайи бинт аль-Хусейн, младшей и наиболее известной жены шейха Мохаммеда, единокровной сестры нынешнего короля Иордании Абдаллы II. В 2019 году она уехала в Европу вместе с двумя детьми, обвинив мужа и власти ОАЭ в угрозах, пытках и насильственном ограничении свободы.