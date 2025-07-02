Специальный докладчик ООН по правам человека на оккупированных палестинских территориях Франческа Альбанезе в новом отчете призвала корпорации разорвать связи с Израилем, обвинив их руководителей в содействии «незаконной оккупации, апартеиду и геноциду» в Палестине. В США доклад Альбанезе назвали «оскорбительным» и потребовали ее отставки.

«Проливая свет на политическую экономию оккупации, превратившейся в геноцид, доклад показывает, как постоянная оккупация стала идеальным испытательным полигоном для производителей оружия и техно-гигантов... [...] в то время как инвесторы, частные и государственные учреждения получают свободную прибыль, — пишет Альбанезе в отчете. — Слишком много крупных корпораций остаются неразрывно финансово связанными с израильским апартеидом и милитаризмом».

В 24-страничном документе, который будет представлен в Совете ООН по правам человека в четверг, названы свыше 60 компаний, включая Google, Amazon, Microsoft и Palantir, за их роль в «экономике геноцида», поддерживающей израильскую военную машину.

Альбанезе заявила, что оккупированные территории стали «уникальным испытательным полигоном» для оружейных компаний, таких как Elbit Systems и Lockheed Martin, и крупных технологических фирм, чьи продукты, включая облачные сервисы Microsoft Azure, Google и ИИ-платформу Palantir, способствуют автоматизации репрессий против палестинцев.

Отчет констатирует, что с начала израильской агрессии в Газе в октябре 2023 года, унесшей жизни более 56 500 палестинцев, Тель-Авивская биржа выросла на 179%, а ее рыночная стоимость возросла на 157,9 миллиарда долларов.

Миссия США при ООН во вторник резко осудила отчет, обвинив Альбанезе в ведении «экономической войны» против американских и глобальных компаний.

«Эти письма представляют собой неприемлемую кампанию политической и экономической войны против американской и мировой экономики», — заявили в Вашингтоне, назвав обвинения против Израиля «ложными и оскорбительными». США потребовали от генсека ООН Антониу Гутерриша осудить Альбанезе и добиваться ее отставки, пригрозив «значительными мерами».

Альбанезе призвала к санкциям, эмбарго на поставки оружия в Израиль и расследованию действий компаний за соучастие в военных преступлениях, на фоне ордеров Международного уголовного суда на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта, а также дела о геноциде в Международном суде ООН.