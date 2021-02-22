Хоким Наманганской области Шавкатжон Абдуразаков переехал в махаллю, которую 19 февраля неожиданно посетил глава государства Шавкат Мирзиёев, сообщает пресс-служба главы государства.

Мирзиёев в ходе своего визита подверг критике хокима (главу обладминистрации) и прокурора Намангана за состояние махалли Бунёдкор. «Это ваше лицо», – сказал он, указывая на глиняные стены со старой побелкой в опорном пункте ОВД. По словам президента, ситуация в Бунёдкоре плачевная: нет питьевой воды, внутренние дороги в плохом состоянии, окрестности не благоустроены, за ветхим зданием схода граждан махалли разбросаны отходы.

В ответ на это Абдуразаков принял решение о переезде. «Каждый день буду здесь, буду вашим соседом. Жить буду напротив здания махаллинского комитета. Сегодня здесь установят контейнер, на котором будет написано «Дом хокима области», – заявил чиновник.

После визита узбекского президента в махалле сразу же стартовали строительные работы: начаты прокладка линий электропередачи и водопровода, очистка территорий от мусора, асфальтирование улиц. Старую свалку готовят к закрытию, а здание махаллинского комитета решено заново отстроить.

«На территории в 3 гектара здесь будет образована малая промышленная зона и открыты минимум 10 предприятий. За счет этого в махалле, где проживают 12 тысяч человек, будут трудоустроены 1000 человек», – отметил хоким.

По итогам визита Мирзиёева в Бунёдкор Шавкатжон Абдуразаков был утвержден в должности областного руководителя. До этого, с сентября прошлого года, он являлся исполняющим обязанности хокима. Ранее Абдуразаков занимал пост председателя Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды, а также был главой администрации Намангана и Наманганского района одноименной области.