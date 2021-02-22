Тель-Авив и Дамаск договорились вернуть на родину задержанную в Сирии израильтянку при условии, что правительство Израиля закупит партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и передаст ее сирийским властям, сообщает газета The New York Times. Информация об объемах партии, как отмечает издание, при этом не уточняется.

Аналогичные сведения имеются у газеты Asharq Al-Awsat, ссылающейся на израильские источники. По данным ресурса, один из телеканалов Израиля привел в эфире слова чиновника, который сообщил о «дополнительной цене», заплаченной Тель-Авивом при заключении соглашения о возвращении девушки. Чиновник подчеркнул, что это не затронуло интересы страны и ее граждан и носило скорее «символический и гуманитарный характер». Источники Asharq Al-Awsat связали это высказывание с покупкой Израилем российской вакцины от COVID-19.

В феврале на юго-западе Сирии, в районе Эль-Кунейтра, военные задержали молодую женщину, оказавшуюся гражданкой Израиля. Девушка пересекла границу случайно, сообщало агентство SANA.

Позже выяснилось, что беглянку зовут Дина Коэн, она происходит из влиятельного ортодоксального израильского клана, контролирующего город Модиин-Элит. Израильтянка решила отказаться от традиций и выучила арабский язык, чтобы пересечь «границу» Израиля и сектора Газа. Как она сама утверждает в соцсетях, она отвергает понятие «границ».

Когда ей не удалось попасть в Палестину, она попыталась пересечь границу Голанских высот, чтобы попасть в Сирию. Некоторые СМИ пишут, что девушка, возможно, пыталась это сделать и раньше, но потерпела неудачу. «Две недели назад ей это удалось, и она добралась до сирийской деревни. Когда местные жители встретили ее, они не знали, что с ней делать. Поэтому они сообщили о ней властям, которые предположили, что она шпионка и арестовали ее», – сообщилизраильский журналист Ричард Сильверстайн, который ведет блог Tikun Olam, посвященный урегулированию израильско-арабского конфликта.

После бегства девушки в Сирию представители религиозных партий Израиля потребовали от премьер-министра Биньямина Нетаньяху вернуть ее домой любой ценой – в противном случае угрожая отказать ему в поддержке на выборах.

Тогда Израиль обратился к России с просьбой помочь решить вопрос. В пятницу, 19 февраля, израильский премьер сообщил, что президент Владимир Путин помог с возвращением гражданки страны на родину. «Я дважды разговаривал со своим другом, президентом России Владимиром Путиным, и попросил его о помощи <...> Я хотел бы поблагодарить его за то, что он вновь поддержал нас в возвращении граждан Израиля на родину», – заявил Нетаньяху.

По его словам, в ответ Израиль вернул в Сирию двух пастухов, которые заблудились и незаконно пересекли границу, а также освободил жителя Голанских высот, ранее осужденного за «подстрекательство».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о поставках российской вакцины «Спутник V» в Сирию, заявило готовности Москвы и дальше помогать Дамаску. «Россия помогает и будет дальше помогать Сирии», – сказал Песков. При этом он не стал уточнять детали поставки партии вакцины и не стал комментировать сообщения, появившиеся по этой теме в СМИ.