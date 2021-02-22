Последние полвека своего существования Османское государство испытывало множество внутренних и внешних потрясений. Войны, голод, огромный госдолг и неэффективная бюрократия расшатывали и без того неустойчивое государство. Так же, как и соседняя Австро-Венгрия, Османское государство являлось «лоскутной» империей, которую населяли десятки народов, исповедующих различные, а порой даже конфликтующие друг с другом религиозные традиции.

Вместе с тем большую часть османской истории «мультикультурализм» был скорее преимуществом, чем недостатком. Религиозная свобода притягивала гонимые сообщества со всего мира, и приют во владениях султана мог найти практически каждый. Иудеи-сефарды, изгнанные из Испании, казаки-некрасовцы из России, протестанты из Венгрии – вот неполный список народов, переселившихся в Османскую империю в поисках религиозной свободы. Новые общины приносили с собой новые знания и умения, а также, будучи связанными со своими единоверцами, проживающими в других странах, могли оказывать влияние на целые государства, действуя в интересах султана.

Эпоха национализма и унификации положила конец мирному сосуществованию различных общин, сделав многообразие недостатком, а способность диаспоры поддерживать связи со своими единоверцами по всему миру и вовсе стала проблемой. Теперь агентами влияния оказывались великие державы, которые, используя различные религиозные общины в Османской империи, пытались навязать Стамбулу свои условия и свою повестку.

Множество книг написано о государственных институтах, экономике, культуре или же войнах Османского государства, однако жизнь простых людей очень долгое время оставалась вне интереса историков. В 2020 году вышла в свет уникальная книга Джереми Солта, в которой главными действующими лицами являются не великие визири или наложницы султана, а те самые простые люди, на чьи плечи легли основные тяготы этого сложного времени.

Джереми Солт – известный журналист и ученый, пишущий для интернет-издания Middle East Eye. Кроме того, он специализируется на современной истории Ближнего Востока и читает одноименный курс на факультете политологии и государственного управления Университета Билькент (Анкара). Наряду с работами американского историка Джастина Маккарти книга Джереми Солта вносит вклад в разрушение сложившегося стереотипа о вине турок и Османского государства в геноциде армян и других христианских народов империи.

Автор начинает свою работу с востока империи, описывая появление армянского радикализма. Было бы упрощением и ошибкой считать, что целый армянский народ выступил против Османского государства. Как показывает Солт, огромную роль в радикализации османских армян сыграли их единоверцы из России, которые в расчете на прямую интервенцию великих держав, прежде всего Великобритании и России, провоцировали восстание. Именно эти страны проявляли немалый интерес к территориям Восточной Анатолии, которые они именовали Арменией вопреки тому, что большинство населения в этих провинциях составляли мусульмане.

Вторая часть, которую автор озаглавил «Балканские крестовые походы», перемещает читателя на запад империи. Здесь Солт рассказывает о разного рода экстремистских группах, поставивших своей целью изгнание мусульманского населения Балкан и развязавших для реализации своих целей настоящую террористическую войну. Великие державы так же, как и в случае Восточной Анатолии, поддерживали сепаратистские тенденции среди немусульманского населения и требовали постоянных реформ, которые Османская администрация так и не смогла осуществить. Всему виной итальянская агрессия в османскую Ливию (1911 год) и последующая кровопролитная Балканская война (1912 год), инициированная Сербией, Грецией и другими балканскими государствами. Османская армия не смогла отразить агрессию и вынуждена была оставить Балканы. Уход армии и администрации вызвал массовый исход мусульманского населения, которое справедливо опасалось резни со стороны вчерашних соседей. Как отмечает автор, многие мусульманские беженцы с Балкан погибали от холода, голода, болезней и нападений террористических группировок. У правительства не хватало ресурсов, чтобы предоставить кров и питание каждому, в результате беженцы заполняли мечети и другие административные здания в Стамбуле и других крупных городах.

Третья часть книги, которую автор озаглавил «Последняя война Османов», охватывает период с 1914 по 1918 годы и описывает участие Османского государства в Первой мировой войне. Солт показывает, что смертность гражданского населения превышала соответствующий показатель среди османских солдат, участвующих в войне. Примерно три миллиона мирных жителей умерли от болезней, эпидемий и межобщинных конфликтов во время Первой мировой войны. Если прибавить к этой цифре один миллион погибших османских солдат, то получится совершенно чудовищная цифра: 4 миллиона человек из примерно 18 миллионного населения Османского государства. И это только приблизительные данные, а реальные цифры значительно превосходят любую известную статистику.

Разумеется, автор не обходит стороной депортацию армян в 1915 году. Солт сравнивает политику Османского правительства по отношению к армянам с аналогичной политикой американского правительства в отношении американцев японского происхождения. То есть старается рассматривать депортацию в рамках исторического контекста. Во время Второй мировой войны американские власти насильственно переселили японцев, большинство из которых имели гражданство США, мотивируя это требованиями и интересами общественной надобности. Похожая ситуация возникла и в Анатолии, где правительство решило переселить армян, опасаясь их сотрудничества с оккупационными частями русской армии. Автор показывает, что, приняв решение о переселении армян, Османское государство не планировало геноцид, напротив, оно старалось защитить переселяемых армян от гнева тех, кто пострадал от дашнаков и им подобных группировок. Однако сил, выделенных для сопровождения армянского населения, было явно недостаточно. Османская армия воевала на многих фронтах и не имела возможности выделить для защиты армян необходимое число солдат.

От «армянского вопроса» Солт постепенно переходит к описанию последних месяцев Османского государства. Начав с того, что Османская армия, стремясь компенсировать территориальные потери в Сирии и Палестине, перенесла свою активность на Кавказ, автор показывает, как в 1918 году османы берут Баку и консолидируют свое доминирование в регионе. Однако тактические победы на Кавказе оказались не способны переломить общий ход войны. Стратегическое поражение в Сирии и Палестине, а также общее поражение Германии и Болгарии – союзников османов – оказались значительнее продвижения на Кавказе.

Севрский мирный договор с Османской империей, заключенный в августе 1920 года, закрепил и без того очевидный разгром империи. Как отмечали многие историки, этот договор оказался гораздо более суровым к османам, чем, например, Версальский мирный договор к немцам. Севрский договор разорвал на кусочки османские владения и усилил межобщинную вражду. Так, согласно этому соглашению, регион в районе Измира, включая и сам город, передавался Греции, а в Северо-Восточной Анатолии планировалось создать армянское государство. Территория Анатолии делилась на сферы влияния Италии и Франции, а собственно османам доставалось маленькое марионеточное государство у Черного моря. То есть каждое государство стремилось оторвать свой кусок от некогда великой империи, внутри которой происходила беспрецедентная межобщинная война всех против всех.

Такое положение дел не могло не вызвать к жизни силы сопротивления. Вторжение Греции, спровоцированное западными правительствами, только усилило мусульманское сопротивление. Солт показывает, как Греция, с одобрения премьер-министра Великобритании Дэвида Ллойд Джорджа, попыталась захватить регион Измира и продвинуться вглубь Анатолии, однако понесла поражение от освободительного движения и была вынуждена эвакуировать свои войска. Основываясь на нескольких уцелевших документах, автор демонстрирует планы греческой оккупационной администрации по депортации и уничтожению мусульманского населения в захваченных районах Анатолии.

Поражение Греции открыло путь для пересмотра Севрского мира, и в 1923 году Турция и страны-победительницы подписали новый мирный договор, который получил название Лозаннского, в честь города, в котором этот договор был заключен. Одним из главных итогов Лозаннского мира стало окончательное оформление распада Османского государства и появление на политической карте нового государства – Турецкой Республики.

Таким образом, работу Джереми Солта можно с уверенностью рекомендовать всем тем, кто хочет разобраться в истории поздней Османской империи, последние десятилетия существования которой критически важны для понимания современной Турции. Кроме того, книга подкупает тем, что не демонизирует какую-либо одну группу, будь то мусульмане или же христиане, как это зачастую бывает при обсуждении событий такого рода. Вместо навешивания ярлыков, автор пытается воссоздать сложную реальность гибнущей империи, в которой весьма сложно отделить жертв от палачей, победителей от побежденных. Эта книга не о том, кто виноват, скорее это о той страшной цене, которую всем без исключения пришлось заплатить.