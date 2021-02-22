В прокат вышла одна из самых ожидаемых кинокартин года – «Мавританец». Ее режиссер – Кевин Макдональд, получивший «Оскар» за лучший документальный фильм «Однажды в сентябре» и ленту «Последний король Шотландии».

Фильм снят по книге выходца из Мавритании Мухаммада ульд Слахи «Дневник Гуантанамо. Дневник ада на Земле», которую автор написал в 2005 году в заключении в печально известной тюрьме на Кубе. Мухаммад находился под стражей с 2002 по 2016 год. Его арестовали после терактов 11 сентября 2001 года как предполагаемого террориста, но обвинений так и не предъявили.

Произведение увидело свет в 2015 году после продолжительных консультаций с юристами, некоторые фрагменты книги при этом пришлось вырезать – их к печати не допустили. В конце 2019 года начались съемки фильма в Южной Африке.

В основе сюжета – реальная история самого Мухаммада, который провел несколько лет в одной из самых страшных тюрем мира. Ульд Слахи был удостоен права на защиту только спустя шесть лет. Выбраться из Гуантанамо ему помогают адвокат и военный прокурор.

В фильме ульд Слахи сыграл французский актер Тахар Рахим, его адвоката – Джоди Фостер, а прокурора – Бенедикт Камбербэтч.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки заявила о том, что президент США Джозеф Байден хочет до конца своего президентского срока в 2025 году закрыть спецтюрьму Гуантанамо.

Гуантанамо обещал закрыть еще президент Барак Обама. По словам правозащитников и СМИ, тюрьма превратилась в символ вопиющей несправедливости и издержек «глобальной войны с терроризмом», которую объявил после 11 сентября 2001 года его предшественник Джордж Буш-младший.

Там до сих пор без предъявления обвинений и доказательств вины содержатся лица, захваченные в Афганистане и других странах Ближнего Востока. Их правовой статус постоянно вызывает массу нареканий в адрес США со стороны самых разных международных структур.

За все время через Гуантанамо прошли порядка 800 человек. Доказана вина восьмерых.