Президент Microsoft Брэд Смит сообщил, что у компании есть свидетельства причастности российских спецслужб к массовой кибератаке на системы американских ведомств федерального правительства и коммерческих компаний в декабре 2020 года. Об этом он заявил в ходе слушаний в специальном комитете Сената США по разведке, трансляция которых велась на YouTube-канале программы PBS NewsHour.

«На данной стадии у нас есть солидные свидетельства, которые указывают на российскую разведку, и никаких признаков, какие бы привели к кому-то еще», – сказал Смит.

Руководитель компании по кибербезапосности FireEye Кевин Мандиа на слушаниях, со своей стороны, отметил, что при атаке хакеры использовали инструменты, похожие на те, что применяет Россия. «Использовавшиеся при взломе инструменты не похожи на те, что используют Китай, КНДР или Иран», – уточнил он.

В то же время глава Crowdstrike Джордж Курц сообщил, что у его компании нет данных о причастности Москвы к атаке.

О хакерской атаке стало известно в декабре 2020 года. Неизвестные взломали системы ведомств федерального правительства, штатов, коммерческих компаний, в том числе Microsoft. Американские СМИ утверждали, что атаку организовали хакеры, подконтрольные российским спецслужбам.

Позднее выяснилось, что атака была нацелена на IT-компанию SolarWinds. Хакеры использовали для своих целей обновления, выпущенные ею в период с марта по июнь 2020 года для программного обеспечения Orion.

По данным Bloomberg, в ходе взлома программного обеспечения SolarWinds пострадали по меньшей мере 200 организаций по всему миру. Клиентами этой компании выступают подразделения ВС США, Министерства юстиции, Госдепартамента, Агентства национальной безопасности, почтовой службы и еще 425 компаний из американского списка Fortune 500.

В конце 2020 года газета The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники писала также, что во время массовой атаки хакеров произошла утечка данных клиентов облачных сервисов Microsoft. По данным издания, хакеры получили доступ к электронной почте и похитили переписку некой частной компании, чье название не уточнялось. В самой Microsoft факт взлома отрицали.