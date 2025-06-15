Президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Иран «должны и заключат сделку» о прекращении боевых действий. По его словам, «множество звонков и встреч» уже проходят, чтобы остановить эскалацию.

«Мы скоро добьемся мира между Израилем и Ираном», — написал он в соцсети Truth Social, упомянув также свои прошлые усилия по урегулированию конфликтов между Индией и Пакистаном, Сербией и Косово, Египтом и Эфиопией.

В интервью ABC News Трамп добавил, что США, возможно, «могут вмешаться» в конфликт, хотя сейчас в нем не участвуют. Он также заявил, что открыт к посредничеству Владимира Путина: «Он готов. Он позвонил мне по этому поводу. Мы это долго обсуждали».