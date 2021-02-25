В США индейцы-чероки требуют от компании Jeep отказаться от использования названия их племени для автомобиля морок Cherokee и Grand Cherokee. «Настало время корпорациям и спортивным командам убрать имена и талисманы коренных американцев со своих продуктов, маек и в целом из спорта», – написал вождь Чак Хоскин-младший в своем заявлении, которое опубликовало издание Car and Driver.

Он сослался на пример движения Black Lives Matter и протесты против расизма, захлестнувшие Америку летом 2020 года, а также на практику спортивных команд, которые отказывались от подобных названий.

В Jeep подчеркивают, что с особым уважением относятся к культуре индейцев, чтят коренных американцев за их благородство, доблесть и гордость, с почтением и бережно храня имена, отобранные для автомобилей. Компания добавила, что готова к открытому и уважительному диалогу с вождем Чаком Хоскином-младшим.

Тот, в свою очередь, отметил, что не сомневается в добрых намерениях производителя, но его народу «не делает чести табличка с нашим именем на борту машины». «Лучший способ выразить уважение чероки – это узнать про наше суверенное правительство, нашу роль для страны, нашу историю, культуру и язык и провести значимый диалог с племенами, признаваемыми на федеральном уровне, о культурной апроприации», – уверен вождь.

Лидер чероки настаивает, что наименование племени не может быть использовано в коммерческих целях «ни при каких условиях». «Это одна из наиболее ценных вещей. Это часть нашей идентичности», – сказал он.

Чак Хоскин-младший представляет крупнейшее племя чероки, признанное правительством США – Народ чероки. Оно объединяет почти 300 тысяч индейцев и владеет корпорацией Cherokee Nation Businesses, ежегодный доход которой оценивается примерно в $1 миллиард. Компании под контролем чероки реализуют проекты в аэрокосмической отрасли, гостиничном бизнесе и в сфере развлечений. Особое место в экономике индейских племен занимают казино.

Автопроизводитель Jeep использует название «чероки» для продвижения своей продукции с 1970-х. Из-за позиции вождя племени под угрозой может оказаться судьба двух брендов: Jeep Cherokee и Jeep Grand Cherokee. Автомобили марки Jeep Cherokee выпускались с 1974 по 2001 год, их производство возобновилось в 2013-м. В 1993 году была выпущена модель Grand Cherokee.