В России в последнее время все чаще появляются предложения о продаже старых церквей. Такой бизнес, по мнению «Новой газеты», обратившей внимание на эту тенденцию, является показателем лицемерия «православно-патриотической» пропаганды и государственной идеологии опоры на «традиционные ценности».

Издание изучило коммерческие объявления о продаже церквей в разных городах России, в том числе старинных, и выяснило, во сколько обойдется покупка объекта культурно-исторического значения.

Так, в Москве долгое время продается исторический храм Николо-Рогожской общины древлеправославных христиан-старообрядцев, расположенный на Малой Андроньевской улице, недалеко от метро «Площадь Ильича». В интернет-описании сказано, что это «особняк» площадью 1 204 кв. м, его изначальная стоимость составляет 228,7 миллионов рублей. При этом за последние два года цена лота снизилась почти в два раза.

Как отмечает «Новая газета», Николо-Рогожская церковь представляет собой «признанный уникальный образец модерна, или неорусского стиля, построенный в 1910–15 гг.». В данное время объект находится на балансе ООО «Альтавир», связанного с группой «Ренова» Виктора Вексельберга. «Во всяком случае, когда руководство РДЦ ставило вопрос о возвращении храма церкви, переговоры с ней вели «люди Вексельберга», которые якобы предлагали старообрядцам купить свой же храм «со скидкой», - отмечает издание.

В настоящее время главным арендатором храмовых помещений является Российская академия предпринимательства, один из учредителей которой — Российский союз промышленников и предпринимателей.

По словам представителя церкви, протоиерея Андрея Марченко, «памятники у частных собственников должно выкупать государство, которое в свое время национализировало их. Раз Российская Федерация признает себя правопреемницей СССР, платит по долгам, в том числе международным организациям, почему не выполнить обязательства перед своими гражданами? Страница репрессий против верующих не будет перевернута, пока такие примеры существуют в обществе».

Еще один религиозный объект - Николо-Тропинский храм XVII века в центре Ярославля (от главной площади города его отделяет река Которосль) тоже продается давно и по сниженной цене. Вместо первоначальных 45 миллионов за церковь просят 39.

Интересно, что об историческом значении храма продавцы и агенты умалчивают. ЦИАН, к примеру, утверждает, что здание построено в 1900 году и является «административно-складским». В объявлении говорится, что древняя церковь «идеально подходит для размещения... офисов крупных компаний, политических партий, фондов общественной и государственной направленности, гостинично-ресторанных комплексов, культурно-оздоровительных медицинских учреждений».

При этом Николо-Тропинский храм, построенный в действительности в 1660 году, получил известность, когда рядом с ним, на переправе через Которосль, умер патриарх Никон — отец церковной реформы и виновник Русского раскола. История гласит, что, получив прощение царя после опалы, он возвращался из ссылки в Москву, но так и не доехал. Гроб с телом патриарха был установлен в Тропинском храме 17 августа 1681 года.

Еще один старообрядческий памятник — кафедральный Покровский собор Белокриницкой иерархии в Саратове (ныне — Русская православная старообрядческая церковь, РПСЦ) — продается с осени 2020 года за 13,5 миллиона рублей. Храм, построенный в эклектичном стиле в 1890-е, расположен в центре города, на улице Кузнечной. О происхождении объекта никакой информации не предоставляется, он лишь характеризуется как «нежилое здание свободного назначения» площадью 377 кв. м с участком шесть соток. В описании лота сказано, что «здание требует ремонта, подходит под все виды деятельности, гостиницу, хостел, ночной клуб».

Последний исторический объект, выставленный на продажу, который обнаружила «Новая газета», - это храм святого великомученика Димитрия Солунского в селе Завалово Одоевского района Тульской области. Отмечается, что он построен в 1843 году в стиле позднего классицизма на месте деревянного храма XVII века.

В коммерческом объявлении, опубликованном на сайте Avito, говорится, что в состав лота входит земельный участок 1 345 кв. метров, и приобрести его можно всего за 450 тысяч рублей. «В результате под Новый год церковь ушла за 186 тысяч — по цене старых Жигулей!, - пишет издание. - Охранный статус как памятник местного значения храм получил еще в 1960-е, но ни один собственник не сделал ничего для его реставрации».

Ранее сообщалось, что житель Москвы за 186 тысяч рублей купил православный храм в Тульской области. Церковь и прилегающие земли ранее выставлялись на продажу на сайте объявлений «Авито», но ушли с торгов почти в два раза дешевле первоначальной стоимости. В объявлении, опубликованном на «Авито», стояла цена в 450 тысяч рублей, а в «описании» отмечалось: храм площадью 166,2 квадратных метра построен в 1836-1843 годах. Автор также указал, что церковь была закрыта еще в 1930-х, является памятником культуры регионального значения и продается под восстановление.