ПОЛИТИКА
3 МИН ЧТЕНИЯ
AP: в Израиле строится крупный ядерный объект
Риторика Тель-Авива в отношении ядерных амбиций Тегерана ужесточается. Специалисты полагают, что таким образом Израиль может отвлекать внимание от своего проекта под грифом «секретно». На этом фоне в СМИ появилась информация о «ближневосточном НАТО»
AP: в Израиле строится крупный ядерный объект
Фото: AP / AP
26 февраля 2021 г.

Израиль строит крупный ядерный объект в пустыне Негев рядом с городом Димона, сообщает Associated Press (AP). Такое заключение агентство сделало на основе спутниковых снимков местности.

На изображениях виден котлован размером с футбольное поле и глубиной в несколько этажей. Предполагается, что копать его начали в начале 2019 года. Рядом расположен центр, где, по информации AP, находится реактор и вырабатывается плутоний для израильской ядерной программы.

Associated Press отмечает, что доподлинно назначение объекта неизвестно. Власти Израиля комментировать полученные данные отказались.

Cтроительство подобного объекта привлекло особый интерес на фоне жесткой риторики премьер-министра Биньямина Нетаньяху в адрес ядерной программы Ирана, подчеркивается в материале АР.

«Если бы вам пришлось быть на месте Израиля и строить крупный проект в Димоне, который привлечет внимание, то, вероятно, именно в это время вы начнете больше всего кричать об иранцах», – сказал профессор Джеффри Льюис, занимающийся вопросами нераспространения оружия массового поражения в Миддлберийском колледже (США).

При этом деятельность Ирана в области ядерной энергетики подвергается контролю наблюдателей ООН, в то время как критикующий Тегеран Израиль не разрешил вести подобную работу у себя.

Глава Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл в связи с обнародованием AP информации заявил, что Тель-Авив должен раскрыть детали проекта в Ядерном исследовательском центре Негев.

Ядерный объект недалеко от города Димон был возведен израильскими властями с помощью Франции в 1950-х годах. Примечательно, что в то же время Тель-Авив критиковал ядерную политику Египта, чтобы отвлечь внимание от строительства.

Израиль получает на данном объекте плутоний. Страна считается девятой ядерной державой мира. При этом она официально не подтверждает наличие у себя соответствующего оружия, поэтому величина арсенала точно неизвестна.

По оценкам экспертов, у Израиля может быть до 80 единиц ядерного оружия. Для доставки боеголовок он обладает ракетами, истребителем и атомными подлодками.

На данный момент Израиль, как пишут в СМИ, ведет переговоры с властями Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна с целью создания военного блока, аналогичного НАТО, целью которого станет противостояние Ирану. В то же время Тель-Авив и Эр-Рияд не поддерживают дипломатические отношения.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us