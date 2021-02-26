Израиль строит крупный ядерный объект в пустыне Негев рядом с городом Димона, сообщает Associated Press (AP). Такое заключение агентство сделало на основе спутниковых снимков местности.

На изображениях виден котлован размером с футбольное поле и глубиной в несколько этажей. Предполагается, что копать его начали в начале 2019 года. Рядом расположен центр, где, по информации AP, находится реактор и вырабатывается плутоний для израильской ядерной программы.

Associated Press отмечает, что доподлинно назначение объекта неизвестно. Власти Израиля комментировать полученные данные отказались.

Cтроительство подобного объекта привлекло особый интерес на фоне жесткой риторики премьер-министра Биньямина Нетаньяху в адрес ядерной программы Ирана, подчеркивается в материале АР.

«Если бы вам пришлось быть на месте Израиля и строить крупный проект в Димоне, который привлечет внимание, то, вероятно, именно в это время вы начнете больше всего кричать об иранцах», – сказал профессор Джеффри Льюис, занимающийся вопросами нераспространения оружия массового поражения в Миддлберийском колледже (США).

При этом деятельность Ирана в области ядерной энергетики подвергается контролю наблюдателей ООН, в то время как критикующий Тегеран Израиль не разрешил вести подобную работу у себя.

Глава Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл в связи с обнародованием AP информации заявил, что Тель-Авив должен раскрыть детали проекта в Ядерном исследовательском центре Негев.

Ядерный объект недалеко от города Димон был возведен израильскими властями с помощью Франции в 1950-х годах. Примечательно, что в то же время Тель-Авив критиковал ядерную политику Египта, чтобы отвлечь внимание от строительства.

Израиль получает на данном объекте плутоний. Страна считается девятой ядерной державой мира. При этом она официально не подтверждает наличие у себя соответствующего оружия, поэтому величина арсенала точно неизвестна.

По оценкам экспертов, у Израиля может быть до 80 единиц ядерного оружия. Для доставки боеголовок он обладает ракетами, истребителем и атомными подлодками.

На данный момент Израиль, как пишут в СМИ, ведет переговоры с властями Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна с целью создания военного блока, аналогичного НАТО, целью которого станет противостояние Ирану. В то же время Тель-Авив и Эр-Рияд не поддерживают дипломатические отношения.