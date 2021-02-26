Основными спонсорами ЛГБТ-ассоциаций в Турции выступают США и Евросоюз, пишет газета Yeni Şafak со ссылкой на документ, подготовленный одним из таких сообществ.

Для 17 организаций, объединяющих людей нетрадиционной сексуальной ориентации и транссексуалов, из-за рубежа было выделено $24,4 миллиона.

Шесть из них базируются в Стамбуле, четыре – в Анкаре, две – в Измире, еще две – в Мерсине, по одной – в Диярбакыре, Бурсе и Анталье.

Самый большую финансовую поддержку получила Kaos Gey ve Lezbiyen, расположенная в Анкаре, – около $7,9 миллиона. Yeni Şafak отмечает, что организация объединяет сравнительно немного членов – всего 144 человека.

Помимо США, ЛГБТ-ассоциации спонсируются еще 13 странами, в том числе и членами Евросоюза. Деньги идут из 59 общественных и частных фондов и центров, 22 из которых находятся в Соединенных Штатах, 12 – в Нидерландах, 8 – в Великобритании, 3 – в Германии и 2 – во Франции. Средства поступают на счет 10 иностранных посольств и консульств в Стамбуле, в числе которых дипломатические представительства США, Германии, Дании, Франции, Нидерландов, Канады, Норвегии, Великобритании, Швейцарии и Швеции.

Шведское консульство выделило турецким ЛГБТ $6 миллионов, нидерландское – $1,3 миллиона, а немецкое – $1 миллион долларов.

Ранее посол США в Турции Дэвид Саттерфилд встретился с представителями студенческих ЛГБТ-ассоциаций в Турции. В заявлении американского диппредставительства отмечалось, что Вашингтон намерен защищать интересы людей нетрадиционной ориентации по всему миру.