«25 февраля на Родину вернулись 8 россиян-сотрудников российского Посольства в КНДР и членов их семей, — сообщил МИД РФ в своем Telegram-канале, добавив хэштэг #своихнебросаем.

Границы Северной Кореи закрыты уже больше года из-за угрозы распространения эпидемии коронавируса, из-за чего пассажирское сообщение полностью приостановлено. Поэтому российским дипломатам пришлось добираться до границы «альтернативным путем». «Вначале 32 часа на поезде, затем еще два часа на автобусе до границы и, наконец, самый ответственный участок маршрута – пеший переход на российскую сторону. Для этого надо заблаговременно изготовить тележку, поставить ее на рельсы, разместить на ней вещи, усадить детей – и в путь», – говорится в сообщении российского МИД.

Публикация ведомства также сопровождена фотографиями возвращающихся на Родину дипломатов. Как рассказали в ведомстве, третьему секретарю посольства России в КНДР Владиславу Сорокину больше километра пришлось толкать самодельную дрезину по железной дороге.

Уже на границе вернувшихся из Пхеньяна сотрудников посольства пересадили в автобус, который довез их до аэропорта Владивостока, а оттуда они вылетели в Москву. Пограничный мост через реку Туманная путешественники переезжали с криками «Ура».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возвращение российских дипломатов из Северной Кореи на дрезине, отметил «сложность и суровость» службы работников внешнеполитического ведомства. «Наверное, лучше МИД это оценивать. Но, послушайте, дипломатическая служба очень терниста, она очень сложна. Она кажется такой симпатичной очень и элегантной, а на самом деле это очень сложная, суровая и напряженная служба. Бывают, наверное, и такие моменты», – сказал Песков.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова пояснила, что россиян забрали из КНДР при первой же возможности, а на то, как именно это произошло, по ее словам, повлияла пандемия коронавируса — пассажирское сообщение с Пхеньяном в данное время закрыто. Захарова добавила, что вопрос о том, почему дипломатическим работникам не предоставили транспорт, стоит адресовать северокорейской стороне. Она также подчеркнула, что у российских граждан была возможность добраться до РФ через Китай, однако тогда им пришлось бы три недели находиться на карантине.

СМИ отмечают, что дрезина, на которой российские дипломаты вернулись в Россию, была специально изготовлена для пешего пересечения российско-северокорейской границы совместным предприятием «РасонКонТранс», в котором 70% капитала принадлежит РФ, а 30% — КНДР. Конструкция была сооружена для перевозки людей через реку Туманная по мосту Дружбы. Дрезина также помогает пересекать границу сотрудникам «РасонКонТранса». Одного из них таким способом ранее эвакуировали в Россию после того, как он заразился коронавирусом.

«Мы надеемся, что откроют железнодорожное сообщение или будет договоренность о других способах эвакуации. В этот раз так получилось», — пояснил представитель компании РИА «Новости».

С началом пандемии COVID-19 из КНДР уехали большинство иностранных дипломатов, в том числе российских. Оставшиеся из них были вынуждены соблюдать жесткие ограничения, включая невозможность выезжать за пределы Пхеньяна, посещать любые общественные места и пользоваться общественным транспортом.