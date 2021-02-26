Участки тропических лесов Амазонии, в том числе земли, закрепленные за коренными народами региона, незаконно выставлены на продажу в социальной сети Facebook, передает Би-Би-Си. Некоторые из участков достигают в размерах 1 000 футбольных полей.

Издание организовало встречу между четырьмя продавцами и тайным агентом, выдававшим себя за состоятельного инвестора. Так, один из продавцов пытался продать участок в местном заповеднике Уру-Эу-Вау-Вау примерно за 23 тысячи долларов при том, что эта земля является домом для небольшого племени индейцев. Отмечается, что еще по меньшей мере пять коренных племен, не имеющих контактов с внешним миром, также живут на этой территории. Несмотря на это, продавец утверждал, что «никаких индейцев там нет».

По данным Би-би-си, одним из основных факторов, стимулирующих нелегальный рынок продажи лесов, является ожидание амнистии. Стратегия продавцов состоит в том, чтобы вырубить леса, а затем просить правительство отменить охраняемый статус территории из-за того, что она больше не служит своей первоначальной цели.

Администрация Facebook заявила, что «готова работать с местными властями», но предупредила, что не будет предпринимать самостоятельных действий с целью прекращения торговли. В компании отметили, что ответственность за чистоту сделок соцсеть предоставляет местной судебной системе и другим органам власти. Как отмечает издание, вопрос о прекращении продаж земель лесов Амазонии остается открытым.

Дождевые леса Амазонии – это самый крупный и уникальный лесной массив в мире, простирающийся на территории десяти государств и занимающий 5,5 миллионов кв. км. Удивительно разнообразная флора и фауна региона представлены 40 тысячами видов растений, 500 видов млекопитающих и 1,3 миллиона видов птиц. Однако за несколько последних десятилетий было вырублено около 70% тропических лесов, в результате чего многие виды растений и животных исчезли.

По прогнозам профессор из Университета Флориды Роберта Уокера, к 2064 амазонские леса из-за периодов засухи, частых пожаров и деятельности человека могут превратиться в засушливую равнину, где будут расти кустарники.