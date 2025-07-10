В Баку Сабаильский районный суд арестовал на четыре месяца двоих граждан Азербайджана — Рамиля Рамиз оглу Алиева (1991 г.р.) и Исмаила Булудхан оглу Гасанова (1974 г.р.), подозреваемых в участии в деятельности российской ЧВК «Вагнер». Как сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на Службу государственной безопасности (СГБ), уголовное дело расследуется по фактам преступлений, совершенных как за рубежом, так и на территории Азербайджана.

По данным следствия, Алиев и Гасанов были осуждены за убийства и другие тяжкие преступления в иностранном государстве (вероятно, в России - ред.). Во время отбывания наказания они были лично завербованы главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным и освобождены в обмен на участие в боевых действиях за денежное вознаграждение.

В материалах дела говорится, что оба обвиняемых проходили боевую подготовку, участвовали в операциях с применением огнестрельного оружия и взрывчатки, а также склоняли других граждан Азербайджана к вступлению в подобные вооруженные формирования за пределами страны.

Следствие продолжается. СГБ изучает возможное участие задержанных в других преступлениях против граждан Азербайджана и иностранных государств.