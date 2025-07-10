ПОЛИТИКА
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«Вагнеровцы» арестованы в Азербайджане
СГБ задержала ранее судимых Рамиля Алиева и Исмаила Гасанова, завербованных Пригожиным в тюрьме для участия в боевых операциях
«Вагнеровцы» арестованы в Азербайджане
/ Reuters
10 июля 2025 г.

В Баку Сабаильский районный суд арестовал на четыре месяца двоих граждан Азербайджана — Рамиля Рамиз оглу Алиева (1991 г.р.) и Исмаила Булудхан оглу Гасанова (1974 г.р.), подозреваемых в участии в деятельности российской ЧВК «Вагнер». Как сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на Службу государственной безопасности (СГБ), уголовное дело расследуется по фактам преступлений, совершенных как за рубежом, так и на территории Азербайджана.

По данным следствия, Алиев и Гасанов были осуждены за убийства и другие тяжкие преступления в иностранном государстве (вероятно, в России - ред.). Во время отбывания наказания они были лично завербованы главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным и освобождены в обмен на участие в боевых действиях за денежное вознаграждение.

В материалах дела говорится, что оба обвиняемых проходили боевую подготовку, участвовали в операциях с применением огнестрельного оружия и взрывчатки, а также склоняли других граждан Азербайджана к вступлению в подобные вооруженные формирования за пределами страны.

Следствие продолжается. СГБ изучает возможное участие задержанных в других преступлениях против граждан Азербайджана и иностранных государств.

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