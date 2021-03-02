Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил, что стране необходимо развивать сотрудничество с Азербайджаном в сфере кинематографа.

«Турция – вторая в мире страна-экспортер сериалов. Мы хотим поделиться нашим опытом с братским Азербайджаном», – цитирует политика TRT Haber. Одним из таких проектов станет фильм о Карабахской войне.

Эрсой встретился со своим азербайджанским коллегой Анаром Керимовым на первом собрании культурной комиссии двух стран. После переговоров министры рассказали журналистам об итогах и принятых решениях.

«С этого момента мы будем действовать таким образом, чтобы две братские страны укрепили свои связи и развивали совместные проекты. Особенно в сфере кинематографа. Турция – один из мировых лидеров по сериалам, и как наше министерство, так и работники этого сектора обладают большим опытом в этом вопросе. Турция – страна, которая проводит очень много реставрационных работ как внутри, так и за пределами ее границ. Мы поделимся всем, чем знаем, с братским Азербайджаном», – рассказал Эрсой о перспективах взаимодействия двух государств в сфере кино и сохранения культурного наследия.

Анар Керимов в свою очередь раскрыл подробности грядущего проекта о Второй Карабахской войне. «Мы начали работу, чтобы с помощью кино на более эффективном уровне показать борьбу наших героических сыновей. Есть необходимость в таких качественных фильмах. Для этого мы хотим начать совместные проекты с турецкими компаниями», – отметил он и добавил, что необходимое соглашение между минкультуры Азербайджана и Турецким агентством по сотрудничеству и координации уже достигнуто (TİKA).

После заседания были подписаны несколько протоколов об укреплении сотрудничества Турции и Азербайджана в сфере культуры и искусства.

Мехмет Нури Эрсой ранее говорил о том, что в ближайшем времени турецкая делегация посетит с официальным визитом освобожденные от армянской оккупации территории Азербайджана. «Для нас всех эта победа – большое счастье», – подчеркнул турецкий министр.