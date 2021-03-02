В столице Башкортостана Уфе увековечили имя отца главы Дагестана Сергея Меликова Алима, назвав одну из улиц в строящемся микрорайоне в его честь, пишет АПН. Однако в городе эту новость восприняли со скандалом.

На имя руководителя администрации главы Республики Башкортостан и директора Росгвардии поступили обращения с требованиями прояснить вопрос, на каком основании было принято решение о присвоении улице имени Алима Нур-Магомедовича Меликова, который всю жизнь прослужил в конвойных войсках и не имел никаких особых заслуг перед Башкортостаном – он только проходил службу в столице республики.

«Логично, когда улицу называют именем героя, родившегося в этом городе, или ученого, работающего в нем, или труженика, который прославился и прославил свою малую Родину. И совершенно недопустимо, когда название улицы рождается по инициативе подчиненных, желающих либо угодить руководству, либо не имеющих возможности возразить в силу подчиненности, не это ли называется конъюнктурой и недальновидностью? Где здравый смысл, где приоритетность задач и анализ последствий?», – говорится в одном из обращений.

По мнению уфимчан, решение администрации пролоббировал глава Дагестана. Ветераны и представители общественности обратили внимание на тот факт, что в 1986 году солдаты вверенной Меликову-старшему военной части совершили теракт.

20 сентября 1986 года солдаты-срочники 521-го конвойного полка в/ч 6520 захватили Ту-134 и взяли в заложники более 80 человек. В результате погибли четыре человека. Из-за этого происшествия полковника конвойного полка Алима Меликова уволили из внутренних войск МВД СССР.