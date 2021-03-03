Временно исполняющим обязанности мэра города Грозный назначен Хас-Магомед Кадыров, ранее занимавший должность руководителя администрации главы и правительства Чечни. Об этом ТАСС сообщил председатель совета депутатов Грозного Заур Хизриев.

«На пост временно исполняющего обязанности мэра города Грозного назначен Хас-Магомед Кадыров. А ранее занимавший эту должность Иса Хаджимуродов утвержден на должность заместителя руководителя администрации главы и правительства Чеченской Республики», – заявил Хизриев.

Накануне назначить Хас-Магомеда Кадырова на должность мэра чеченской столицы рекомендовал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Многие российские СМИ отмечают, что новый врио мэра Грозного приходится четвероюродным братом чеченскому главе, однако официально их родство не подтверждено. Комментируя карьерный рост своих однофамильцев, Рамзан Кадыров неоднократно заявлял, что «практически все в Чечне его родственники», так как его клан один из самых больших в республике.

Известно, что Хас-Магомеду Кадырову 30 лет. Как пишут «Открытые медиа», в декабре 2017 года Рамзан Кадыров назначил его главой грозненской полиции. В Instagram глава республики тогда отметил, что «это энергичный и трудолюбивый, прекрасно подготовленный руководитель». Хас-Магомеду Кадырову на тот момент было только 26 лет. Городскую полицию он возглавил в звании младшего лейтенанта.

После этого Хас-Магомед Кадыров работал временно исполняющим обязанности мэра чеченского Аргуна и секретарем Совета экономической и общественной безопасности республики.

В ноябре 2020 года, когда молодому чиновнику было 28 лет, глава Чечни назначил его руководителем администрации правительства республики.

В сентябре 2020 года 21-летняя дочь Кадырова Айшат стала первым заместителем министра культуры Чечни. В декабре 20-летняя дочь главы республики Хадижат заняла пост начальника департамента дошкольного образования Грозного.