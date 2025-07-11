Сербия начала подготовку к созданию мирной ядерной энергетики, стремясь снизить уровень загрязнения, повысить энергетическую безопасность и приблизиться к климатическим целям ЕС.

10 июля министр энергетики Дубравка Джедович Ханданович объявила, что страна внесла изменения в закон об энергетике, открыв путь к развитию ядерной отрасли. Выступая в Институте ядерных наук, она сообщила, что министерство создает специализированное подразделение, которое будет курировать ядерную программу.

«Мы думаем стратегически. Энергетическая безопасность невозможна без подготовленных специалистов и четкого плана», — отметила министр.

Директор института Славко Димович заявил, что учреждение намерено стать научным и образовательным центром региона в сфере мирного атома.

«Наша цель — стать ведущей площадкой в области ядерной энергетики. Мы уже сформировали экспертную комиссию из специалистов разных направлений, которая будет помогать правительству в разработке программы», — отметил он.

В ближайшее время власти представят техническое обоснование программы — документ с анализом рынка и первичными инженерными решениями. Это станет первым официальным шагом на пути к строительству АЭС.

В декабре 2024 года Сербия сняла 35-летний мораторий на ядерную энергетику, введенный после Чернобыльской аварии 1986 года. Сейчас страна ищет альтернативу углю, от которого зависит почти 70% ее электроэнергии, несмотря на высокий уровень загрязнения воздуха.

К международному сотрудничеству уже подключились крупнейшие игроки. В мае российская госкорпорация «Росатом» представила свои технологии в Белграде, а в апреле французская EDF подписала меморандум о поддержке энергетического перехода Сербии.

Премьер-министр Милош Вучевич назвал ядерную энергетику стратегическим приоритетом. «Это не просто энергетика. Это вопрос суверенитета, независимости и будущего нашей страны», — подчеркнул он.

На Балканах есть только одна действующая АЭС — в Козлодуе на границе Болгарии и Румынии. Ее мощность — 2000 МВ. Строительство станции началось еще в 1970-м году, закончилось лишь в 1995-м.



