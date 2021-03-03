Смещение тропических дождевых поясов из-за изменений климата угрожает продовольственной безопасности миллиардов людей. К такому выводу пришли американские ученые, проанализировав 27 современных моделей климата. При этом полное влияние климатического кризиса на пояс тропических дождей стало ясно только тогда, когда они изучили последствия для Восточного и Западного полушарий по отдельности.

«Наша работа показывает, что изменение климата приведет к смещению пояса тропических дождей на Земле в противоположных направлениях в двух продольных секторах, которые покрывают почти две трети земного шара, и этот процесс окажет каскадное воздействие на доступность воды и производство продуктов питания во всем мире», – считает специалист по изучению атмосферы Антониос Мамалакис из Университета штата Колорадо.

Согласно прогнозам ученых, в восточной части Тихого океана и в Атлантическом океане в Западном полушарии смещение пояса тропических дождей к югу усилит стресс от засухи в регионах Центральной Америки. А в некоторых частях Восточного полушария, включая Восточную Африку и Индийский океан, прогнозируется перемещение пояса на север: это сделает засухи более распространенными и продолжительными в таких регионах, как Юго-Восточная Африка и Мадагаскар, а также повысит риск и опасность наводнений на юге Индии.

«В Азии прогнозируемое сокращение выбросов аэрозолей, таяние ледников в Гималаях и потеря снежного покрова в северных районах, вызванная изменением климата, приведут к тому, что атмосфера будет нагреваться быстрее, чем в других регионах», – отметил специалист по земным системам Джеймс Рандерсон из Калифорнийского университета в Ирвине.

Ранее ученые обнаружили значительные изменения в системе атлантического течения Гольфстрим, которое в том числе несет тепло в Европу. Речь идет не только о самом течении вдоль восточного побережья Северной Америки, но и обо всей связанной с ним системе атлантических течений, затрагивающей северо-западное побережье Африки, Западную Европу, Скандинавию, Баренцево море, Северный Ледовитый океан. В исследовании в журнале Nature Geoscience отмечается, что Гольфстрим замедлился до рекордных за последнее тысячелетие значений. Ученые связывают это явление с глобальным изменением климата на планете.