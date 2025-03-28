Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что прежние дружественные отношения с США «закончены» и виноват в этом исключительно Дональд Трамп — именно он навсегда изменил их характер. По словам премьера, Канада должна пересмотреть свое экономическое будущее, поскольку «возврата к старым связям не будет».

Выступая в Оттаве после встречи с главами провинций, Карни подчеркнул: новые тарифы США вынуждают Канаду искать более надежных торговых партнеров.

«Старая модель экономической интеграции и тесного военного сотрудничества с США больше не работает», — заявил премьер. «Пришло время пересмотреть наши стратегические связи и пересобрать экономику».

Эти слова вызывают сомнения в будущем USMCA — соглашения о свободной торговле между Канадой, США и Мексикой. Карни пообещал ответить на американские пошлины встречными мерами, которые нанесут «максимальный ущерб США и минимальный Канаде».

27 марта Трамп объявил о введении 25% тарифа на импорт иностранных автомобилей, мотивируя это защитой американской промышленности. Несмотря на временные исключения для продукции, соответствующей USMCA, этот шаг угрожает канадскому автопрому, который тесно интегрирован с американским.

Тарифы уже повлияли на финансовые рынки, причем больше всего пострадали американские корпорации: акции General Motors упали на 7,4%, Ford — на 3,9%.

Карни заявил, что Канада будет жестко защищать свои экономические интересы. «Мы построим независимое будущее, сильнее, чем прежде», — заявил он.

Глава Банка Канады Тифф Маклем предупредил, что американские пошлины могут привести страну к рецессии. Он назвал ситуацию «новым кризисом» и отметил, что уже сейчас неопределенность подрывает экономическую стабильность.

Тарифы Трампа вызвали негативную реакцию не только в Канаде, но и по всему миру. Франция, Германия, Великобритания, Япония и Южная Корея резко осудили эти меры.



