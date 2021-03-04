В Томске общественный деятель Денис Карагодин, занимающийся сбором информации о расстреле в 1938 году своего репрессированного прадеда, сообщил, что сын одного из сотрудников НКВД обвинил его в дискредитации имени отца. В связи с этим родственник работника сталинских карательных органов обратился в полицию с заявлением.

Карагодин на своем сайте, посвященном расследованию обстоятельств и участников расстрела своего прадеда Степана, пояснил, что 2 марта в отделе полиции Томска его опросили в рамках проверки по заявлению Сергея Митюшова, называющего себя сыном сотрудника Новосибирского НКВД Алексея Митюшова. Он обвинил правнука расстрелянного крестьянина в дискредитации имени своего отца, который в 1934-1939 годах работал регистратором учетно-статистического отдела УНКВД Западно-Сибирского края.

«Действительно, заявление было подано в январе этого года в отдел полиции «Дзержинский» (в Новосибирске). Оно зарегистрировано и передано для дальнейшего рассмотрения и принятия решения по территориальности в город Томск», – прокомментировал ситуацию официальный представитель ГУ МВД РФ по Новосибирской области.

В расследовании правнука репрессированного на сотрудника НКВД Алексея Митюшова говорится, что последний принял участие в убийстве Степана Карагодина – его подпись стоит на выписке из акта о расстреле. Источником опубликованных сведений, как отмечает Карагодин, служат официальные и законно полученные документы из федеральных ведомств (включая ФСБ), а также из архивов.

Денис Карагодин опубликовал копию протокола опроса в полиции. Из нее следует, что отвечать на вопросы о том, является ли он администратором сайта и размещал ли на нем информацию о Митюшове, Карагодин отказался, сославшись на 51-ю статью Конституции РФ, позволяющую не свидетельствовать против себя.

Молодой человек с 2016 года собирает данные о гибели своего прадеда в ходе массовых репрессий, которым подверглись вернувшиеся в СССР из Харбина. В результате было расстреляно около двух тысяч человек.

В феврале 2020 года Карагодин жаловался генпрокурору России на новосибирское управление ФСБ за необоснованный отказ в предоставлении архивных данных о репрессиях.

По мотивам расследования Дениса Карагодина в Москве в «Театре.doc» решили поставить пьесу «Сладкое для памяти», написанную Виктором Шендеровичем.